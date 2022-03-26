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۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

رئیس کل دادگستری مازندران:

مشکل ۶۱ واحدی تولیدی مازندران رفع شد/ تشکیل ۱۷ پرونده پُرشاکی

مشکل ۶۱ واحدی تولیدی مازندران رفع شد/ تشکیل ۱۷ پرونده پُرشاکی

ساری- رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در سال گذشته مشکل ۶۱ واحد تولیدی استان بررسی و نسبت به رفع مشکل و احیای این واحدهای تولیدی اقدام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعداد واحدهای تولیدی و کارخانه‌های مورد حمایت قرار گرفته و رفع مشکل شده در سال گذشته اظهار کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها بازدیدهای حضوری توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اقدامات تکمیلی انجام گرفته در راستای رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: در سال گذشته مشکل ۶۱ واحد تولیدی استان مازندران بررسی و نسبت به رفع مشکل و احیای این واحدهای تولیدی اقدام شد.

حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمینه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی در سطح استان مازندران اظهار کرد: در راستای ساماندهی به انبارهای اموال تملیکی و اصلاح امورات، چندین مورد مراجعه و و بازرسی حضوری از انبارهای تملیکی استان مازندران صورت پذیرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: در راستای این بازدیدها مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفتند و اقدامات خوبی در راستای ساماندهی به انبارها انجام شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته بیان کرد: ۴۵ پرونده فروش، ۳۶ پرونده استرداد و ۲۰۴ پرونده در حوزه انهدام تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص دیدارهای مردمی انجام شده توسط مسئولان قضائی استان مازندران بیان کرد: در سال گذشته ۸ هزار و ۸۷۰ دیدار مردمی توسط مسئولان قضائی استان برگزار شد و آن‌ها با ۲۴ هزار و ۴۵۱ نفر دیدار کردند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی استان مازندران گفت: تعداد ۱۷ فقره پرونده کثیرالشاکی در شعب دادگستری استان تشکیل شدند و رسیدگی به این پرونده‌ها در سال گذشته انجام شد.

کد مطلب 5453747

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