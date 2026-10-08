میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویداد «نوجوانان بدون مرز» اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای شناسایی و اتصال نوجوانانی است که دغدغه ارتباط با جهان، شناخت مسائل بین‌المللی و تجربه‌های مشترک با هم‌نسلان خود را دارند.

وی افزود: فرمان تاریخی امام مجاهد شهید انقلاب اسلامی درباره ارتباط جوانان و دانش‌آموزان با همتایان خود در کشورهای دیگر، افقی را پیش روی نسل جدید قرار داده است که در آن نوجوان می‌تواند از یک مخاطب صرف فراتر رفته و در ارتباط، یادگیری و کنشگری نقش داشته باشد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین ادامه داد: یکی از مأموریت‌های قرارگاه نوجوان، ایجاد بستر رشد و توانمندسازی مجموعه‌های مردمی و تربیتی است تا این مجموعه‌ها بتوانند ظرفیت نوجوانان خود را شناسایی و آنان را برای حضور مؤثرتر در میدان‌های جدید آماده کنند.

جباری با بیان اینکه رویکرد این قرارگاه پیوند نگاه جهانی با عملیات محلی است، گفت: باید مسائل بزرگ و تحولات جهانی را شناخت، اما نقطه آغاز اقدام می‌تواند مدرسه، محله و شهر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت دختران نوجوان خاطرنشان کرد: دختران متوسطه اول و دوم ظرفیت قابل توجهی برای ایده‌پردازی، ارتباط‌گیری و فعالیت در حوزه‌های جدید دارند و باید نوجوانانی که علاقه و دغدغه بیشتری نسبت به مسائل بین‌المللی دارند، شناسایی و زمینه رشد و ارتباط آنها فراهم شود.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین از آغاز فرآیند شناسایی نوجوانان دغدغه‌مند حوزه بین‌الملل در استان خبر داد و اظهار کرد: از نوجوانان دختر متوسطه اول و دوم و همچنین مجموعه‌های مردمی و تربیتی دعوت می‌کنیم نوجوانانی را که به مسائل بین‌المللی، تحولات جهان، ارتباط با نوجوانان سایر کشورها و فعالیت‌های فرامرزی علاقه‌مند هستند، شناسایی و معرفی کنند.

جباری افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و معرفی نوجوانان موردنظر از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/XegJLB2M اقدام کنند.

وی تأکید کرد: این فرآیند صرفاً ثبت‌نام برای حضور در یک برنامه نیست، بلکه فرصتی برای شناسایی نوجوانانی است که می‌توانند در ادامه مسیر آموزش، ارتباط، ایده‌پردازی و فعالیت‌های مشترک قرار بگیرند و ظرفیت‌های خود را توسعه دهند.

جباری درباره رویداد «نوجوانان بدون مرز» گفت: این رویداد از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای آشنایی، یادگیری و ارتباط میان نوجوانان و مجموعه‌های فعال فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به انتخاب مشهد مقدس به‌عنوان محل برگزاری این رویداد بیان کرد: مشهد صرفاً محل برگزاری رویداد نیست؛ حضور در جوار حضرت رضا(ع) فرصتی برای معرفت‌افزایی و پیوند دادن فعالیت اجتماعی نوجوانان با هویت و افق تمدنی است.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین در پایان گفت: اگر قرار است نسل نوجوان در ساختن ارتباط‌هایی که مرز نمی‌شناسند نقش داشته باشد، باید ظرفیت‌های آن را از همین امروز جدی گرفت؛ نوجوانانی که سؤال دارند، جهان را دنبال می‌کنند و برای ارتباط و اثرگذاری ایده دارند.

جباری خاطرنشان کرد: شاید یک حرف نو از قزوین بتواند آغاز یک حرکت بزرگ‌تر باشد.