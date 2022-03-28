احتمال افزایش دمای شهر تهران در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، هوای امروز و فردای این استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید است و پیش بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد افزایش دما در استان تهران باشیم.

بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، آسمان استان تهران طی امروز (دوشنبه) و فردا (سه‌شنبه) صاف تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد و در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید (به خصوص در نیمه جنوبی استان با احتمال وزش باد موقتی خیلی شدید و خیزش گرد و خاک) پیش بینی می‌شود.

از اواخر وقت چهارشنبه تا پنج شنبه شب افزایش ابرناکی و در پاره‌ای نقاط به ویژه در ارتفاعات گاهی رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد مورد انتظار است.

همچنین طی روزهای آینده روند افزایش دما در سطح استان تهران پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه آلودگی-امین آباد با کمینه دمای منفی ۸ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

همچنین آسمان تهران فردا (۹ فروردین ماه) صاف همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و در شب صاف و همراه با وزش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۰ فروردین ماه) قسمتی ابری و همراه با وزش باد و از اواخر وقت به تدریج ابری با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.