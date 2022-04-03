به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز ۷ هفته به پایان رقابتهای لیگ بیست و یکم باقی است و آبی پوشان تهران با ۵۴ امتیاز در صدر جدول این مسابقات قرار دارند، از مدتی قبل نام یکسری بازیکن در فضای مجازی تحت عنوان خریدهای جدید استقلال مطرح میشود که عمدتاً هم نام برخی بازیکن بزرگ و به خصوص بازیکنانی که در گذشته پیراهن این تیم را بر تن داشتهاند در این لیستها به چشم میخورد تا میزان باورپذیری آن افزایش پیدا کند.
این لیستها در حالی در برخی رسانهها و به خصوص فضای مجازی دست به دست میشود که در حال حاضر نام هیچ بازیکن جدیدی برای خرید فصل آینده در این باشگاه مطرح نیست و مجیدی تمام تمرکز خود را برای موفقیت در دیدارهای باقی مانده از این فصل گذاشته است.
کاملاً بدیهی است تیمی که نزدیک به یک فصل بدون شکست و با کسب بهترین نتایج در آستانه کسب قهرمانی قرار دارد، همه تمرکز کادر فنی آن برای بازیهای باقی مانده تا پایان فصل باشد و هیچ نگاهی به خرید بازیکن جدید برای فصل آینده و نقل و انتقالات نداشته باشد. این انتشار این قبیل اخبار بیشتر میتواند باب ایجاد کسب مخاطب و فالوور و یا ایجاد حاشیه برای این تیم باشد.
شاگردان فرهاد مجیدی در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر میزبان پیکان هستند و این بازی در حالی برگزار میشود که استقلال با ۵۴ امتیاز در صدر و پیکان با ۳۲ امتیاز در رده هفتم قرار دارند.
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