بهگزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی در گفت و گویی بیان کرد: قم، استانی با ظرفیت گردشگریپذیری بالا، سالانه میزبان میلیونی مسافران است که باید از این ظرفیت برای معرفی و عرضه صنایع دستی به عنوان سوغات بهره برد.
وی ادامه داد با توجه به اینکه سال جدید با شعار سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شدهاست، افزود: در تلاش هستیم تا با دانشبنیان شدن صنایعدستی به سمت اشتغال پایدار حرکت کنیم.
ارجمندی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایعدستی تعلق گرفت، گفت :۸۰ درصد مجوزهای صادر شده در سال گذشته برای مشاغل خانگی و ۲۰ درصد کارگاهی بودهاست.
وی با تاکید بر اینکه امسال حداکثر مجوز صادر و تسهیلات در حوزه صنایعدستی دو برابری خواهد شد، گفت: امیدواریم با کمک دستگاهها با اعطای حداکثری تسهیلات، حداکثر اشتغال را شاهد باشیم.
ارجمندی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده صنایعدستی نبود فروش و بازاریابی مناسب است، گفت: در سال جدید برپایی بازار روزانه و هفتگی در محلات مختلف گامی در جهت حمایت از مشاغل حوزه صنایعدستی استان خواهد بود.
نظر شما