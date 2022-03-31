بنت و بایدن علیه ایران رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تحولات اخیر در فلسطین اشغالی، تماسی تلفنی با نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت.
گفته میشود که علاوه بر تشدید عملیاتهای ضدصهیونیستی که طی یک هفته گذشته شاهد بودیم، شراکت منطقهای نیز از جمله محورهای گفتگو میان طرفین بوده است.
تاکنون در جریان سه عملیات ضدصهیونیستی، ۱۱ نفر کشته شده اند. در همین راستا، بایدن مدعی شد که آمریکا در مقابله با این گونه تهدیدهای به زعم وی تروریستی، با قاطعیت در کنار اسرائیل میایستد.
همزمان، طرفین با اشاره به پیمانهای ابراهیمی و همچنین نشست هفته گذشته وزرای خارجه امارات، رژیم صهیونیستی، آمریکا، مغرب و بحرین، از اهمیت شراکت منطقهای سخن گفتند.
در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر نفتالی بنت، گفته شده که طرفین درباره رفتار منطقهای به زعم آنها خصمانه ایران هم صحبت کرده اند حال آنکه در بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، به نام ایران اشاره نشده است.
پیشتر ادعا شده بود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از صهیونیستها خواسته تا جایگزینی برای توافق هستهای با ایران که غنی سازی اورانیوم تهران را محدود میکند، ارائه دهند.
در واکنش به این درخواست، آنگونه که منابع صهیونیست نقل میکنند، بنت هم مدعی شده که افزایش تحریمهای ضد ایرانی به سطحی که علیه روسیه اعمال شده، ممکن است ایران را افزایش غنی سازی اورانیوم تا سطح ۹۰ درصد منصرف کند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که کارشناسان و مقامات رسمی کشورهای مختلف، بارها تاکید کرده اند که جایگزینی برای برجام وجود ندارد.
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