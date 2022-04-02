شور مسافران در بازدید از اماکن گردشگری کاشان

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - هادی نجف زاده: در حالی که روند واکسیناسیون کرونا در کشور تسریع و شرایط شیوع کرونا در پیش از نوروز ۱۴۰۱ روند کاهشی به خود گرفت، با توجه به سیاستهای اتخاذ شده مبنی بر کاهش محدودیتها شاهد افزایش سفرهای نوروزی در سطح کشور بودیم.
کاشان به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگران و مسافران در فصل بهار همیشه مورد توجه علاقه مندان قرار میگیرد.
نوروز ۱۴۰۱ هم مردم مهمان نواز کاشان پذیرای مسافران نوروزی بودند به طوری که پیش بینی میشود تا پایان تعطیلات بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مسافر نوروزی وارد شهرستان کاشان شده باشند.
فیلمی که مشاهده میکنید و از دریچه دوربین محمدامین نسیمی پور ثبت و ضبط شده است حال خوب مسافران نوروزی و گردشگران داخلی و خارجی را نشان میدهد که در نوروز ۱۴۰۱ از اماکن مختلف گردشگری کاشان بازدید کرده اند.
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