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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

رئیس کنگره اعتیاد: دانش باید از دانشگاه به میدان عمل برسد

رئیس کنگره اعتیاد: دانش باید از دانشگاه به میدان عمل برسد

یزد -رئیس سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر ضرورت نگاه انسان‌محور به اعتیاد گفت: یافته‌های علمی زمانی ارزشمند هستند که به اقدامات عملی تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، سیدمجتبی یاسینی در آیین اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً علمی به اعتیاد اظهار کرد: باید به سمت رویکردی انسان‌محور، امیدبخش و مبتنی بر پیوند میان دانش و عمل حرکت کنیم.

وی افزود: نگاه به اعتیاد باید جامع و انسان‌محور باشد و شأن و کرامت انسان در تمام مراحل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر ضرورت تبدیل یافته‌های علمی کنگره به اقدامات عملی بیان کرد: دانش زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که بتواند زندگی انسان‌ها را بهبود بخشد و از رنج آنها بکاهد.

یاسینی، تقویت ارتباط میان دانشگاهیان، صاحب‌نظران، مجریان و سیاست‌گذاران را یکی از الزامات موفقیت در حوزه اعتیاد دانست و گفت: یافته‌های علمی زمانی اثرگذار خواهند بود که با همکاری مستمر و هماهنگ دستگاه‌های متولی، از فضای دانشگاه به میدان عمل راه پیدا کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی اعتیاد اظهار کرد: باید متعهد باشیم که هیچ کودکی قربانی ناآگاهی نشود و هیچ خانواده‌ای در مواجهه با اعتیاد احساس تنهایی نکند.

رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر افزود: باید زمینه بازگشت افراد آسیب‌دیده به جامعه فراهم شود و در کنار اقدامات پیشگیرانه و درمانی، امید در دل افراد ناامید و آسیب‌دیده زنده بماند.

یاسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای علمی و ارتباطات شکل‌گرفته در این کنگره، زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتر در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد باشد و دانش تخصصی بیش از گذشته در خدمت کاهش رنج انسان‌ها و تقویت امید در جامعه قرار گیرد.

کد مطلب 6937109

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