رئیس کنگره اعتیاد: دانش باید از دانشگاه به میدان عمل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، سیدمجتبی یاسینی در آیین اختتامیه سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً علمی به اعتیاد اظهار کرد: باید به سمت رویکردی انسانمحور، امیدبخش و مبتنی بر پیوند میان دانش و عمل حرکت کنیم.
وی افزود: نگاه به اعتیاد باید جامع و انسانمحور باشد و شأن و کرامت انسان در تمام مراحل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر ضرورت تبدیل یافتههای علمی کنگره به اقدامات عملی بیان کرد: دانش زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که بتواند زندگی انسانها را بهبود بخشد و از رنج آنها بکاهد.
یاسینی، تقویت ارتباط میان دانشگاهیان، صاحبنظران، مجریان و سیاستگذاران را یکی از الزامات موفقیت در حوزه اعتیاد دانست و گفت: یافتههای علمی زمانی اثرگذار خواهند بود که با همکاری مستمر و هماهنگ دستگاههای متولی، از فضای دانشگاه به میدان عمل راه پیدا کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی اعتیاد اظهار کرد: باید متعهد باشیم که هیچ کودکی قربانی ناآگاهی نشود و هیچ خانوادهای در مواجهه با اعتیاد احساس تنهایی نکند.
رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر افزود: باید زمینه بازگشت افراد آسیبدیده به جامعه فراهم شود و در کنار اقدامات پیشگیرانه و درمانی، امید در دل افراد ناامید و آسیبدیده زنده بماند.
یاسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای علمی و ارتباطات شکلگرفته در این کنگره، زمینهساز اقدامات مؤثرتر در پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد باشد و دانش تخصصی بیش از گذشته در خدمت کاهش رنج انسانها و تقویت امید در جامعه قرار گیرد.
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