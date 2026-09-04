به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین قسمت برنامه «همکلام» آشا محرابی مهمان این برنامه میشود.
این بازیگر، کارگردان تئاتر و صداپیشه در چهارمین برنامه «همکلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۵ شهریور از پلتفرم فیلمنت پخش میشود، از زندگی و هنر برای مخاطبان میگوید.
آشا محرابی کارنامه کاری در تئاتر دارد و به عنوان بازیگر در نمایشهایی چون «دایره گچی قفقازی» حمید سمندریان، «خسیس» ابوالفضل پورعرب، «خانه برناردا آلبا» روبرتو چولی، «سه خواهر» اکبر زنجانپور، «زیر گذر سقاخانه» هادی مرزبان و «عشقه» محمد رحمانیان حضور داشته است.
سریالهای «آئینه»، «مرگ تدریجی یک رویا»، «مسافرخانه سعادت»، «سرزمین مادری»، «گناه فرشته» و فیلمهای «مردی که گیلاسهایش را خورد»،« از رئیس جمهور پاداش نگیرید»، «دو لکه ابر»، «جنون» هم از جمله آثار تصویری این هنرمند است.
در برنامه گفتگو محور «همکلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز میکند تا وی روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفهای خود باشد.
در این برنامه برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتابهای ادبیات داستانی است.
«همکلام» ساعت ۸ صبح یکشنبهها از پلتفرم فیلمنت پخش میشود.
عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیهکننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حقنظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامهریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، جانشین تهیه: مهدیهسادات محسنیفر، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظمزاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار، مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.
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