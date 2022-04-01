به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران به میزبانی یکی از بوستانهای سمنان ضمن بیان اینکه روز سیزدهم فروردین پنج هزار کیسه زباله در خروجی شهرهای استان سمنان توزیع میشود، ابراز داشت: این اقدام باهدف اطلاعرسانی و ترویج فرهنگ حفظ محیطزیست در روز طبیعت صورت میگیرد.
وی بابیان اینکه توزیع پنج هزار نسخه پوستر با عنوان «بیایید از خودمان شروع کنیم و با طبیعت مهربان باشیم» نیز برای این روز در دستور کار است، افزود: حفاظت از عرصههای وسیع منابع طبیعی بدون مشارکت مردم میسر نیست لذا این گونه اقدامات تنها راهی برای جلب همکاری عموم شهروندان در حراست از منابع ملی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه آموزش همیاران طبیعت طی سالهای اخیر توانسته تا حدی در ایجاد این مشارکت سهم مهم داشته باشد، ابراز داشت: علاوه بر این موارد ۱۵پ ای گاه امداد جنگل و مرتع تا پانزدهم فروردین در قالب گروههای چهارنفره تمام وقت حضور فعال دارند.
مرادی حقیقی بابیان اینکه ایجاد این گشتها برای جلوگیری از تخریب مناطق مهم در تمامی شهرستانهای استان سمنان صورت میگیرد، تصریح کرد: ۱۸ بوستان جنگلی استان میزبان مردم و مسافران نوروزی طی ایام هستند که گشتهای حفاظتی در این مناطق نیز حضور فعال دارد.
وی بابیان اینکه روشن کردن آتش در این بوستانها و مناطق جنگلی ممنوع است، افزود: از مردم تقاضا میشود در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف مراتب را با شمارههای ۱۵۴۰و۱۳۹و۱۵۰۴ به یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز دارای استان سمنان گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.
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