به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالکشنبهزاده اظهار کرد: در این بازه زمانی مسافران نوروزی در اماکن اقامتی شامل مهمانپذیرها، مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بوم گردی، خانههای مسافر، اقامتگاههای موقت (چادر، زائرسراهای مساجد امامزادگان، کانکس، کمپها)، خوابگاههای دانشجویی، مهمانسراهای ادارات و سالنهای ورزشی اسکان یافتهاند.
دبیر اجرایی خدمات سفر استان ایلام با بیان اینکه آمار گردشگران استان بیشتر از این تعداد است، بیان کرد: این آمار متعلق به این اقامتگاهها است در حالی که تعداد زیادی از گردشگران و مسافران نوروزی به خانههای اقوام و بستگان خود و یا اقامتگاههای غیررسمی میروند و در آمار محاسبه نمیشوند.
شنبهزاده مجموع بازدیدهای گردشگران نوروزی از اماکن گردشگرپذیر استان ایلام را ۸۳۶ هزار و ۸۷۶ مورد از تاریخ ۲۶ اسفند تا یازدهم فروردین ذکر کرد.
وی افزود: گردشگران از جاذبههای گردشگرپذیر استان شامل اماکن تاریخی، تفریحی، طبیعی، مذهبی، فرهنگی و دستساز (نظیر دریاچههای پشت سدها) دیدن میکنند.
وی یادآور شد: در این مدت تعداد ۵۷۶ مورد بازدید نظارتی از اقامتگاهها، دفاتر خدمات مسافرتی، سالنهای غذاخوری و دیگر اماکن مرتبط با گردشگران نوروزی انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام ادامه داد: تعداد هشت هزار و ۵۳۹ گردشگر در این بازه زمانی از موزههای باستانشناسی درهشهر، کاخموزههای قلعه والی و فلاحتی در مرکز استان بازدید کردهاند.
دبیر اجرایی ستاد خدمات سفرهای نوروزی ایلام همچنین از اقامت ۱۱ هزار و ۶۵۴ گردشگر نوروزی در اقامتگاههای رسمی ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: در این بازه زمانی ۷۸ هزار و ۵۵۱ مورد بازدید از اماکن گردشگرپذیر استان ثبت شده است.
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