به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت پرهیز از گناهان در کنار انجام عبادات و اعمال نیک تأکید کرد و به تشریح جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، اهمیت حجاب و عفاف، مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی مسئولان و تحولات سیاسی منطقه و جهان پرداخت.

مطهری‌اصل با بیان اینکه تقوای الهی مهم‌ترین سرمایه زندگی انسان است، اظهار کرد: همه مؤمنان باید یکدیگر را به رعایت تقوا، حق‌طلبی و پایداری در مسیر الهی سفارش کنند و این مسئولیت تنها متوجه دیگران نیست، بلکه هر فردی باید پیش از توصیه دیگران، خود را به رعایت تقوا ملزم بداند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اهل نماز، عبادت، حضور در مساجد و هیئت‌های مذهبی و انجام اعمالی همچون زیارت عاشورا و زیارت اربعین هستند، نسبت به ارتکاب گناه در کنار این اعمال هشدار داد و گفت: انجام عبادات به‌تنهایی برای دستیابی به سعادت معنوی کافی نیست و انسان باید مراقب باشد با رفتارهای نادرست، آثار و ثواب اعمال نیک خود را از بین نبرد.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه برخی گناهان موجب حبط اعمال می‌شوند، افزود: ممکن است انسان مدت‌ها برای انجام عبادت و کسب ثواب تلاش کند، اما با ارتکاب برخی گناهان، ارزش معنوی این تلاش‌ها را از دست بدهد؛ بنابراین مراقبت از زبان، رفتار و حقوق دیگران باید همواره مورد توجه مؤمنان باشد.

وی برای تبیین آثار گناه غیبت، به روایتی از دوران پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: در روایتی آمده است مردی نزد پیامبر رفت و از روزه‌داری دخترانش خبر داد و برای افطار آنان اجازه خواست، اما پیامبر فرمودند که دختران او روزه نگرفته‌اند.

مطهری‌اصل ادامه داد: پدر با تعجب نزد دختران بازگشت و موضوع را از آنان پرسید. دختران نیز با قسم خوردن تأکید کردند که روزه بوده‌اند و چیزی نخورده‌اند. هنگامی که موضوع دوباره به پیامبر منتقل شد، حضرت توضیح دادند که آنان از نظر خوردن غذا چیزی مصرف نکرده بودند، اما در طول روز به غیبت مؤمنان و مؤمنات پرداخته بودند.

وی با اشاره به اینکه در این روایت، غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است، خاطرنشان کرد: این حکایت نشان می‌دهد که گناهانی مانند غیبت تا چه اندازه می‌توانند آثار معنوی انسان را تحت تأثیر قرار دهند و مؤمنان باید در کنار توجه به عبادات، از چنین رفتارهایی نیز دوری کنند.

حضرت زهرا (س) محور واقعه حدیث کساء است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه اهل‌بیت (ع) و فضیلت حدیث کساء پرداخت و با اشاره به واقعه گردآمدن پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) زیر عبا، بر جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) در این واقعه تأکید کرد.

وی با اشاره به نزول جبرئیل امین و آیه تطهیر در شأن اهل‌بیت (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س) را محور این جمع نورانی دانست و بر ضرورت شناخت بیشتر فضائل و سیره آن حضرت تأکید کرد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به آثار معنوی قرائت حدیث کساء، توصیه کرد این حدیث شریف در محیط خانواده‌ها، خانه‌ها و مساجد به‌صورت جمعی خوانده شود.

مطهری‌اصل با بیان اینکه مجالس ذکر و توسل به اهل‌بیت (ع) زمینه‌ساز توجه معنوی و تقویت پیوندهای دینی در خانواده‌هاست، قرائت حدیث کساء را از جمله اعمالی دانست که در روایات برای آن برکاتی همچون نزول رحمت الهی، رفع اندوه، گشایش در امور و برآورده شدن حاجات بیان شده است.

حجاب مانع فعالیت اجتماعی بانوان نیست

خطیب جمعه تبریز در ادامه به موضوع حجاب و عفاف پرداخت و با تأکید بر اینکه حجاب محدودیت برای زنان محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: حجاب و عفاف از عوامل حفظ کرامت، امنیت و آرامش زنان در جامعه است و نباید آن را مانعی برای حضور و فعالیت اجتماعی بانوان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف، بیان کرد: بانوان محجبه می‌توانند در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، بیمارستان‌ها، نهادهای سیاسی و اقتصادی و سایر بخش‌های جامعه حضور فعال داشته باشند و در عین حال ارزش‌های دینی و اخلاقی خود را حفظ کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در صدر اسلام، حضور آنان در حوادثی همچون جنگ احد را یادآور شد و گفت: زنان در آن دوران با حضور در عرصه‌های مختلف، به مجروحان رسیدگی می‌کردند، برای رزمندگان آب می‌آوردند و در پشتیبانی از جبهه اسلام نقش داشتند؛ بنابراین مشارکت اجتماعی بانوان هیچ تعارضی با رعایت حجاب و عفاف ندارد.

وی همچنین با اشاره به سیره خانوادگی حضرت فاطمه زهرا (س)، شوهرداری شایسته و تربیت صحیح فرزندان را از فضیلت‌های برجسته آن حضرت برشمرد و بر ضرورت الگوبرداری بانوان از سیره زندگی حضرت زهرا (س) در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد.

بصیرت مردم در حمایت از نظام و رهبری قابل توجه است

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در صحنه‌های مختلف، از خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، کارگران، دانشگاهیان، اصناف و سایر گروه‌های اجتماعی به‌عنوان بخش‌هایی از جامعه یاد کرد که در شرایط دشوار نیز پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند.

وی با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم ایران در حمایت از نظام اسلامی و رهبری، اظهار کرد: سطح ایمان، شناخت و ایستادگی مردم در شرایط کنونی قابل توجه است و اگر چنین میزان از همراهی و پایداری در دوره برخی پیامبران و ائمه اطهار (ع) وجود داشت، پیشرفت دین خدا با سرعت بیشتری دنبال می‌شد.

مطهری‌اصل بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی تأکید کرد و انسجام و همدلی مردم را از عوامل مهم عبور کشور از مشکلات و مقابله با فشارها و توطئه‌های دشمنان دانست.

صرفه‌جویی مردم به پایداری شبکه انرژی کمک کرده است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور، از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، گاز و بنزین قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف نیازمند مشارکت عمومی است، اظهار کرد: همراهی مردم و مدیریت صحیح مصرف موجب کاهش محسوس مصرف و اسراف شده و این همکاری در حفظ پایداری شبکه‌های انرژی نقش مؤثری دارد.

مطهری‌اصل در ادامه بر ضرورت توجه به کیفیت و کمیت مجالس و اجتماعات دینی و فرهنگی تأکید کرد و خواستار تقویت این محافل در جامعه شد.

وی با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی، انسجام ملی را از مؤلفه‌های اصلی مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت تبعیت از رهنمودها و فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

مسئولان مشکلات معیشتی مردم را شبانه‌روزی پیگیری کنند

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و مدیران اجرایی، بر ضرورت توجه جدی به مطالبات و مشکلات مردم تأکید کرد.

وی گفت: مسئولان باید در برخورد با مردم نهایت مهربانی، شفقت و تکریم را داشته باشند و با درک شرایط زندگی خانواده‌ها، برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش کنند.

مطهری‌اصل با بیان اینکه مسائل رفاهی و اقتصادی مردم نباید به حاشیه برود، خواستار پیگیری مستمر این مطالبات از سوی مدیران شد و تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات معیشتی باید به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد تا فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

دشمنی آمریکا با ایران به تغییر دولت‌ها وابسته نیست

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش پایانی خطبه‌ها به تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخت و با اشاره به انتخابات و جابه‌جایی جریان‌های سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: تغییر احزاب و دولت‌ها در آمریکا یا تغییر جریان‌های سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی، تغییری در ماهیت رویکرد خصمانه آنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مخالفت با استقلال و نظام جمهوری اسلامی محدود به یک حزب یا جریان سیاسی نیست، تأکید کرد: سیاست‌های خصمانه علیه ایران با تغییر افراد و دولت‌ها پایان نمی‌یابد و کشور باید با شناخت دقیق این واقعیت، مسیر تقویت توانمندی‌های خود را دنبال کند.

مطهری‌اصل با اشاره به راهبرد ایران قوی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه، آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» را مورد توجه قرار داد و گفت: تقویت قدرت کشور در عرصه‌های مختلف، از ضرورت‌های اساسی برای مقابله با تهدیدها و حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر اتکای کشور به توان دفاعی و پشتیبانی مردمی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها تسلیم نخواهد شد و در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای خواهد داد.