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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۸

مهر گزارش می‌دهد:

روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی

روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی

سکوت عجیب مدیران بانکی در برابر مطالبه افشای فهرست ابربدهکاران بانکی در حالی ادامه دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور ۵ دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به سرپرستان خانواده‌های دچار شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.

در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانک‌های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می‌رسد همچنان مدیران ارشد بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلایل عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می‌کنند.

این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب ابربدهکاران بانکی را به عنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده‌اند.

ایشان با تاکید بر «مبارزه جدّی با بدحساب‌های بانکی» با بیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»

مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانند.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.»

در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار "الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد" را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.

کد مطلب 5458093

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    نظرات

    • حمید AU ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
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      بزرگترین فسادها درهمه جای دنیادربانکها وبا همکاری فردیاافرادی ازدرون بانک انجام می پذیرد بویژه که که ارزیابی اعتبارمالی یک فرد دراین ایران شفاف ودقیق نیست و درنهایت ازجیب مردم پرداخت می گردد.
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      چون افراد عادی که نمی توانند چنین وام‌های بگیرند و برای یک وام کوچک بایستی چندین ضامن و سه برابر مبلغ وام سند گرو بگذارند تا دست آخردر صورت عدم پرداخت وام تمام مال واموال و حقوق شخص وام گیرنده و ضامن مصادره گردد.دیگر اینکه برای گرفتن چنین وام های نجومی داشتن چنین سندهای ملکی و حقوق های.....
    • مهدی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      مدیران بانکها با ابر بدهکاران شریک هستن فقط کافیه یک سری به زندگی تجملیشان بزنید..
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      از اجرای بقیه دستورات وزیر اقتصاد هم خبری نیست. مثلا کماکان جریمه تاخیر تادیه را می گیرن
    • محمد کریم زارع IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      زشت ه اسمشون رو نگید گناه دارن
    • رضا IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      اهای بدهکار که میلیاردی پول و اعتبار گرفتی سرمایه گذاری کردی رو ساختمان که نیاز اساسی مردم بی در امد مثل من ... وای به حالت وای به حال ان هایی که حتی میترسن اسمت فاش کنن
    • ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      کس یا کسانی که وام از بیت‌المال گرفته مثل مردم عادی است هم باید دیرکرد بدهند هم اصل وام را این را باید بانک مرکزی به ملت معرفی کنند همه شأن دارند بانک آینده ساختمان زیادی دارد،الان چند برابر شده ،
    • DE ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      1 0
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      مگر می شود ، اسامی خودشان را اعلام کنند ! افراد عادی جامعه ۱۰ میلیون وام نمی توانند بگیرند ، چطور می توانند ابر بدهکاران باشند ! حکومت درون خودش را کنکاش کند ، ابربدهکاران را می بیند !
    • هوشنگ صدری IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      1 0
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      چون خودشان صاحب منفعت شده اند .هیچ ابر بدهکاری بدون حمایت از درون بانکها نمی تواند خلاف کند .بانک صنعت و معدن را بازرسی کنید .
    • مقدم IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      1 0
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      سلام چطور میتوانند یاران بهگیران غیر مشمول را بشناسند ولی میلیاردی بگیران را نشناسند دست خودشان وارد بستگان خودشان هستند برای همین افشا نمیکنند
    • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      تو را به پیغمبر اسم روزه رو خراب نکنید اسمشو بزارید ترس از موقعیت وپول این بهتره
    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      0 0
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      اینقدر شترهای مست زیاد شدن که دیگه ساربون هم به تنگ آمده
    • میناب بهشت جنوب IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      0 0
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      اینا جرات ندارم فقط بلدن زورشون رو به چهار تا بدبخت که قسط وام عقب افتاده دارن خالی کنن وقتی میری تو بانک انگار ارث باباشون رو بالا کشیدیم شما اگه عرضه دارین شما اگه جراتش رو دارین اسامی اون بخورها اون گردن کلفت ها رو بگین اسامی اونایی که وام چند صد میلیاردی میگیرن رو اعلام کنید بعد هم میگن بانکدار
    • حمید IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      0 0
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      دست دردست هم نهیم به مهر میهن خویش کنیم غارت میدونیم یعنی کل مردم میدونیم جریان چیه، وگرنه سراسیمه میومدید وهمدیگررالومیدادید،، متشکریم مسئولین، دست شیطان باشماست

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