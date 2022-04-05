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۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ۲۰:۴۹

در ژوئن آینده؛

پاپ به لبنان سفر می کند

پاپ به لبنان سفر می کند

ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، ماه ژوئن ۲۰۲۲ به لبنان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، ماه ژوئن ۲۰۲۲ به لبنان سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که میشل عون، رئیس جمهور لبنان از طریق فرستاده پاپ مطلع شده است که پاپ فرانسیس ژوئن به لبنان سفر خواهد کرد و موعد و برنامه سفر او با هماهنگی بین لبنان و سفیر پاپ مشخص خواهد شد.

میشل عون تاکید کرد که لبنانی ها منتظر سفر پاپ فرانسیس به لبنان هستند تا از اهتمام ایشان به لبنان و اقداماتی که برای کشورشان انجام داده و دعاهایی که برای برقراری صلح و ثبات در آن کرده است، قدردانی و تشکر کنند.

گفتنی است پاپ فرانسیس مارس ۲۰۲۱ نیز به عراق سفر کرده بود.

کد مطلب 5460207

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