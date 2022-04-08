سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۱ توضیح داد و گفت: ۳ محور شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با دانشگاه ارتباط دارند، منتها مفهوم دانش بنیان یک ارتباط ویژه‌ای با ماموریت‌های دانشگاه دارد. در دوره جدید مدیریت در دانشگاه تهران کار را با شعار «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسولیت پذیری اجتماعی» دنبال کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: برای اینکه دانشگاه کارآفرین شکل بگیرد، توجه به کسب و کارهای دانش بنیان محور کار است و وقتی صحبت از مسئولیت پذیری اجتماعی می‌کنیم، دانش بنیان‌ها در جهت ایجاد اشتغال برای متقاضیان شغل گام بردارند.

وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین به نوعی ما در ساختار دانشگاه تهران تغییراتی ایجاد کردیم به گونه‌ای که ارتباط بین نهادهای مرکز پارک علم و فناوری و معاونت پژوهشی را تقویت کردیم و سازوکارهای اجرایی را در داخل دانشکده‌ها ترتیب دادیم، بنابراین با توجه به اینکه مسیر ما برای خدمت به جامعه و ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی‌مان کاملاً سازگار است با شعار دانشگاه، حدود ۶ ماه است که کارهای مقدماتی، ساختاردهی، رویه‌ها و ضوابط طراحی شده و امیدواریم که بلافاصله ما بتوانیم توجه ویژه به کسب و کارهای دانش بنیان را عملیاتی کنیم.

مقیمی ضمن بیان این مطلب که در راستای تحقق شعار سال باید ضوابط، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا نتیجه فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی به سمت شرکت‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان سوق پیدا کند، گفت: حتی می‌توان در ضوابطی که برای دانشجویان برای دفاع از پایان نامه در نظر گرفته می‌شود، علاوه بر مواردی که وجود دارد مانند مقاله‌ها، بحث راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان امتیاز ویژه‌ای داشته باشد.

مقیمی افزود: در اولین نشست شورای دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱، به اعضای شورای دانشگاه تاکید کردم که بر روی تدوین آیین‌نامه ای تحت عنوان «استاد راهنمای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان» کار کنند. در این راستا انتظار می‌رود که اعضای هیات علمی دانشجویان را برای ورود به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تشویق کنند.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متناسب با شعار سال باید ضوابط را در فرآیند جذب و ارتقای اعضای هیات علمی و همچنین شناسایی سرآمدان علمی، تغییر دهیم، گفت: ارتقا اساتید قطب نمایی برای جهت گیری فعالیت‌های دانشگاه است و اگر آیین نامه‌ها را متناسب با توسعه کسب و کارهای دانش بنیان جهت دهیم، قاعدتاً فکر می‌کنم اتفاقات خوبی رخ خواهد افتاد.

وی در ادامه تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه‌ها در هیات ممیزه و شورای آموزشی دانشگاه با سرعت پیگیری خواهد شد تا بتوانیم راهبردی که مقام معظم رهبری با توجه به شعار سال مطرح کرده‌اند، محقق کنیم.