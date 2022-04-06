به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور طی حکمی مجتبی امینی را به سمت دبیر چهل و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر منصوب کرد.
متن حکم دبیر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر به این شرح است:
«جناب آقای مجتبی امینی
نظر به تجربه و تعهد، جنابعالی را به سمت دبیر چهل و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر منصوب مینمایم.
امید است با اتّکاء به پروردگار متعال و با عنایت به افقهای ترسیم شده در نقشه گام دوم انقلاب اسلامی و راهبردهای کلان سازمان سینمایی مبتنی بر رویکرد «قانون گرایی، استانداردسازی و عدالت محوری» با سرلوحه قرار دادن سه ضرورت اجتناب ناپذیر سینمای ایران - «اخلاق، آگاهی، امید» ضمن همراهی با اهالی فرهیخته سینما، منتقدان و اصحاب رسانه، جوانان متعهد و با دانش؛ و با توجه به اصل صرفهجویی و اجتناب از هر گونه تشریفات زائد و بهرهگیری از تجارب ارزشمند گذشته و ظرفیت سینمای ایران در برگزاری رویدادِ فجر سینمای ایران همزمان با فجر انقلاب اسلامی موفق باشید.
انتظار میرود چهل و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر، که با ساختاری منسجم و یکپارچه در گستره ملی و بینالمللی برگزار میشود با اهتمام به مقوله دیپلماسی فرهنگی، درک الزامات و ضرورتهای منطقهای و بینالمللی و جلب مشارکت گسترده کشورهایی که دارای مشترکات دینی، فرهنگی و گفتمانی هستند فرصتی مضاعف برای سینمای ایران در عرصه ملی و بینالمللی فراهم آورد.
هماهنگی، همکاری و همراهی مؤسسات و معاونتهای سازمان، در برگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره بینالمللی فیلم فجر انقلاب اسلامی، مورد نظر و حائز اهمیت است.
شایسته میدانم از تلاشها و کمکهای آقای مسعود نقاش زاده که برغم مشغلههای حرفهای برای یک دوره دبیری این رویداد سینمایی را پذیرفته بودند قدردانی و تشکر نمایم.»
مجتبی امینی پیش از این مشاور رییس و معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، دبیری سه دوره جشنواره فیلم کوتاه سما، دبیر دو دوره جشنواره چهل چراغ، عضو اتحادیه تهیه کنندگان سینما، تهیه کننده، مجری طرح و مدیر تولید بیش از ۲۰ فیلم سینمایی بوده است.
امینی تهیهکنندگی سریال «گاندو» و برنامه سینمایی «هفت» را در تلویزیون در کارنامه خود داشته است.
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