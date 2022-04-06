به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین بلاغی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در تبریز با اشاره به برنامه‌های این هفته در آذربایجان شرقی ادامه داد: از ۲۰ تا ۲۶ فروردین ماه، هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. برنامه‌های این هفته در استان با همکاری حوزه هنری استان و بسیج هنرمندان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این هفته به دلیل شهادت شهید مرتضی آوینی به نام هفته هنر نامگذاری شده است، گفت: این شهید یکی از پدیده‌های هنری انقلاب اسلامی است.

برگزاری ۷۰ برنامه در هفته هنر انقلاب

بلاغی با تاکید بر اینکه ۷۰ برنامه در هفته هنر انقلاب در استان برگزار می‌شود، ادامه داد: جشن هنر انقلاب و معرفی چهره هنر انقلاب در روز ۲۳ فروردین در پردیس قدس برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشمان این است که در این برنامه‌ها از مشارکت مردم استفاده کنیم، افزود: همچنین در هفته هنر انقلاب نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، آثار تجسمی و عصر شعر بهار انقلاب برگزار می‌شود.

وی همچنین ابراز داشت: مرکز رشد هنر انقلاب نیز تا پایان بهار با هدف حمایت از فعالان جوان هنری در رشته‌های مختلف راه اندازی می‌شود.

اصلی‌ترین متولی بخش هنر انقلاب در کشور حوزه هنری است

رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین متولی بخش هنر انقلاب در کشور حوزه هنری است، گفت: حوزه هنری در تولید و نشر ارزش‌های انقلابی فعالیت‌های چشمگیری داشته است، علاوه بر این اصلی‌ترین سرمایه این عرصه، نیروی انسانی و جامعه هنری هستند.

بلاغی همچنین گفت: تقویت هسته‌های مردمی در مناطق مختلف استان در اولویت است، همچنین بیش از ۲۰۰ فیلم کوتاه تولید شده و در حوزه تجسمی بیش از ۲ هزار اثر تولید خواهد شد، در حوزه مخاطب نسل جوان و نوجوان و فضای مجازی به صورت جدی ورود می‌کنیم.

فیلم موقعیت مهدی در آستانه هفت میلیاردی شدن

بلاغی در خصوص فیلم موقعیت مهدی نیز گفت: در تمامی سینماهای حوزه هنری این فیلم فاخر در حال اکران است، فیلم موقعیت مهدی با ۲۰۰ هزار بیننده در سینما در آستانه هفت میلیاردی شدن قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی شعر غدیر نیز اظهار داشت: نخستین کنگره شعر غدیر با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و آن را ادامه خواهیم داد.

بلاغی سپس درخصوص پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز نیز گفت: پردیس سینمایی ۲۹ بهمن در خرداد ماه سال جاری افتتاح خواهد شد که با افتتاح این پردیس تحولی بسیار خوب در حوزه سینمایی رخ خواهد داد، با افتتاح این پردیس که ۱۰ سالن مجزا دارد تعداد سالن‌های سینمایی استان دو برابر می‌شود.

وی در خصوص پردیس قدس مراغه نیز گفت: این پردیس نیز در خرداد شروع به بازسازی و در بازه شش ماهه به پایان خواهد رسید. سالن سینمای سراب هم با پیگیری نماینده این شهرستان به زودی بازسازی می‌شود.