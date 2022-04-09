بارش باران جاده های زنجان را لغزنده کرد

عبدالحسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به بارش باران تمام جاده‌های استان زنجان خیس و لغزنده است.

وی اظهار کرد: همچنین بارش باران باعث وجود مه در گردنه‌های کوهستانی استان شده است و در این میان رانندگان برای تردد در این محورها آستانه دید خود را تقویت کنند.

مدیرکل راهداری استان زنجان گفت: در حال حاضر اکیپ راهداری در گردنه کوهستانی و صعب العبور به طور شبانه روزی برای رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می‌دهند.

وی تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند.