بارش باران جاده های زنجان را لغزنده کرد

عبدالحسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به بارش باران تمام جادههای استان زنجان خیس و لغزنده است.
وی اظهار کرد: همچنین بارش باران باعث وجود مه در گردنههای کوهستانی استان شده است و در این میان رانندگان برای تردد در این محورها آستانه دید خود را تقویت کنند.
مدیرکل راهداری استان زنجان گفت: در حال حاضر اکیپ راهداری در گردنه کوهستانی و صعب العبور به طور شبانه روزی برای رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه میدهند.
وی تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند.
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