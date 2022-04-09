به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالح زاده عصر امروز شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی و ستاد مقابله با کرونای شهرستان شادگان اظهار کرد: با توجه به گرم شدن تدریجی هوا و احتمال شیوع بیماری‌های روده‌ای یا التور و سرخک، لایروبی و آهک پاشی مناطق شهری و روستایی، جمع‌آوری مانداب‌ها و دفع نخاله‌های ساختمانی از سوی بخشداران و شهرداران با نظارت مرکز بهداشت این شهرستان امری الزامی است.

وی با اشاره به ضرورت تبیین و اقناع افکار عمومی برای تزریق دُز سوم واکسن کرونا گفت: تزریق دز سوم واکسن کرونا در شادگان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: واکسیناسیون گروه‌های هدف باید با سرعت و شتاب بیشتری صورت بگیرد و گروه‌های هدف در اسرع وقت برای واکسیناسیون باید اقدام کنند.

وی افزود: رعایت اصول بهداشتی مانند ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی و تزریق دز سوم واکسن کرونا باید با تمام جدیت در جامعه رعایت شود تا گرفتار پیک‌های بعدی کرونا نشویم.

صالح زاده گفت: مراسم‌های مذهبی و اجتماعات مختلف در ماه رمضان باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سطح شهرستان شادگان برگزار شود.