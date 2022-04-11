قالیباف رحلت آیت الله محمد فیضی‌ سرابی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی رحلت آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد فیضی‌ سرابی را تسلیت گفت.

متن پیام او به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال عالم جلیل‌القدر آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد فیضی‌ سرابی نماینده مردم شریف استان آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری و از اساتید مبرّز حوزه علمیه قم موجب تاسف و تالم گردید.

این روحانی مخلص و گرانقدر که از شاگردان حضرت‌ آیت‌الله‌ بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و حضرت امام راحل (ره) و در زمره پیشگامان قیام برعلیه رژیم ستمشاهی بودند، در سراسر عمر شریف خویش علاوه بر نشر معارف دینی و حوزوی و ترویج شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام، در مناصب قضایی و حقوقی نیز سال‌های متمادی خدمات شایانی به کشور و نظام‌ عرضه داشتند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به روحانیت، حوزه‌های علمیه و مردم شریف استان آذربایجان‌شرقی، ارادتمندان و بیت مکرم، برای ایشان علوّ درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی