خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت*: با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی حساسیت در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به اوج خود می‌رسد و تیم‌ها از شمال تا جنوب تا غرب و شرق کشور جدال‌های حساس و نفس‌گیری را با یکدیگر انجام می‌دهند.

همچنین شاهد نتایج عجیب غریبی در این هفته‌ها هستیم و تیم‌های قعر جدول یقه تیم‌های مدعی را می‌گیرند تا از سقوط به دسته پایین‌تر فرار کنند و همین موضوع زیبایی این رقابت‌ها را دوچندان کرده است.

با مجوز حضور ۳۰ درصدی تماشاگران در ورزشگاه‌ها نیز نفس تازه‌ای به ورزشگاه‌ها دمیده شده و بعد از ۲ سال مرگ سکوها شاهد جان گرفتن سکوهای ورزشگاه‌ها با حضور هواداران فوتبال هستیم.

در هفته بیست و ششم شاهد دیدارهای حساس و زیبایی با حضور تماشاگران خواهیم بود.

تیم فوتبال شهرداری تنها نماینده فوتبال پایتخت تاریخ و تمدن ایران در لیگ دسته اول فوتبال کشور در هفته بیست و ششم در آستارا باید به مصاف حریف هم‌نام خود شهرداری آستارا برود و دیدار تمام شهرداریچی‌های لیگ را برگزار کند.

حریف این هفته همدانی‌ها در چند هفته اخیر با تغییر سرمربی و حضور پایان رأفت بر روی نیمکت خود توانست از پایین جدول فاصله بگیرید و نتایج ضعیف خود را جبران کند.

شهرداری آستارا از ۲۵ بازی خود ۹ پیروزی، ۸ تساوی و ۸ شکست در کارنامه خود ثبت کرده و با ۳۵ امتیاز در رده هفتم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.

تیم فوتبال شهرداری همدان نیز از ۲۵ دیدار خود ۶ پیروزی، ۱۳ تساوی و ۶ شکست را رقم زده و با کسب ۳۱ امتیاز در رده دهم قرار دارد.

با توجه به شرایط جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم‌ها در پایین جدول فاصله اندکی با یکدیگر دارند و با یک پیروزی یا شکست جایگاه آنها در جدول چندین رده تغییر می‌کند.

کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان در بازی‌های باقی‌مانده جنگنده حاضر شوند.

معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: زمانی که به عنوان معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان منصوب شدم تیم فوتبال شهرداری همدان نیم فصل اول رقابت‌ها را پست‌سر گذاشته بود.

علیرضا شریفی افزود: متأسفانه تیم با مشکلات مالی عدیده‌ای همراه بود به همین دلیل ابتدا تلاش کردم تا بتوانم گوشه‌ای از این مشکلات را با حمایت شورا اسلامی، شهردار، رئیس هیئت مدیره و ریاست سازمان برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان یک نیم فصل کامل پاداش دریافت نکرده بود، گفت: بعد از نوزده هفته گذشت از لیگ دسته اول فوتبال کشور اولین پاداش تیم فوتبال شهرداری همدان را پرداخت کردیم.

شریفی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری و تلاش‌هایی که انجام دادیم با حمایت‌های شورای اسلامی شهر، شهردار، رئیس هیئت مدیره، ریاست و امور مالی سازمان پیش از نوروز ۱۴۰۱ درصد قابل توجهی از مطالبات کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کردیم.

وی با بیان اینکه هفته گذشته دومین پاداش تیم هم پرداخت شد، بیان کرد: از کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان انتظار داریم در ۹ هفته باقی مانده با تلاش و غیرت نتایج لازم را کسب کنند.

معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنان ۲۷ امتیاز در لیگ دسته اول فوتبال کشور روی زمین مانده و جایگاه تیم‌ها تا پایان فصل تغییرات زیادی خواهد کرد.

شریفی با بیان اینکه در اولین تجربه حضور در لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفتن در میان جدول می‌تواند نتیجه مناسبی باشد، گفت: در حال حاضر در جدول رده‌بندی با ۳۱ امتیاز در جایگاه دهم قرار داریم اما اختلاف کمی تا پایین جدول وجود دارد که باید کادر فنی تلاش کنند تا با کسب پیروزی خیال تیم از بابت سقوط و تثبیت در میانه جدول راحت شود.

وی افزود: خوشبختانه دیدگاه ورزشی خوبی در مدیریت شهرداری همدان وجود دارد و از شورای اسلامی شهر، شهردار، رئیس هیئت مدیره، مدیران شهرداری و رئیس سازمان همه حامی تیم فوتبال هستند و این موضوع انتظارت را از کادر فنی و بازیکنان بالا می‌برد.

برای کسب امتیاز به آستارا می‌رویم

مربی تیم فوتبال شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: خوشبختانه با تمرینات منظم در طول هفته خود را برای یک جنگ تمام عیار در آستارا آماده کرده‌ایم.

مجید بیگم جانی افزود: در این هفته دیدار بسیار سخت و سنگینی را باید برابر تیم خوب آستارا برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه به دنبال کسب امتیاز برابر شهرداری آستارا هستیم، گفت: به خوبی نقاط ضعف و قوت تیم شهرداری آستارا را آنالیز کرده‌ایم.

مربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: با توجه به شرایط جدول رده‌بندی محکوم به کسب نتیجه در آستارا هستیم و برای یک جنگ تمام عیار خود را آماده کرده‌ایم.

گفتنی است؛ در هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم فوتبال شهرداری همدان روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه از ۲۰:۳۰ باید به مصاف شهرداری آستارا برود.