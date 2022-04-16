جان باتیست به بازیگری رو آورد/ حضور در بازسازی فیلم اسپیلبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جان باتیست خواننده و ترانه‌سرای برنده اسکاری که به تازگی برنده پنج جایزه گرَمی از جمله بهترین آلبوم سال هم شد، حالا به سینما رو آورده و به جمع بازیگران بازسازی فیلم «رنگ بنفش» ملحق شده است.

چهره‌های بزرگی از جمله استیون اسپیلبرگ، اپرا وینفری و کوینسی جونز از جمله تهیه‌کنندگان این فیلم هستند. اسپیلبرگ فیلم اصلی چند دهه پیش را کارگردانی کرده بود، وینفری در آن بازی می‌کرد و جونز تهیه‌کننده بود.

باتیست که از سال ۲۰۱۵ تا به حال رهبر گروه موسیقی برنامه تلویزیونی «شو شبانه با استیون کولبر» بوده، نخستین نقش خود روی پرده بزرگ را در قالب شخصیتی به نام گریدی ایفا می‌کند. وی یک پیانیست خوش‌صحبت و همسر شخصیت شاگ ایوری با نقش‌آفرینی تاراجی پی. هنسون است.

در فیلم اصلی «رنگ بنفش» که سال ۱۹۸۵ اکران شده بود، بنت گیلوری نقش گریدی را ایفا کرده بود.

باتیست متولد نیواورلینز است و از مدرسه موسیقی جولیارد فارغ‌التحصیل شده است. وی سال گذشته با فیلم «روح» موفق به کسب جایزه اسکار و بفتا برای بهترین موسیقی متن اوریجینال شد. وی این جوایز را به طور اشتراکی با ترنت رزنور و آتیکوس راس برد.

فیلم موزیکال «رنگ بنفش» که بر پایه یک نمایش تئاتر برنده جوایز تونی در برادوی ساخته می‌شود، توسط بلیتز بازاوول برای استودیوی برادران وارنر کارگردانی خواهد شد. مارکوس گاردلی فیلمنامه آن را بر پایه رمانی نوشته آلیس واکر می‌نویسد.

نمایش موزیکال اصلی «رنگ بنفش» در سال ۲۰۰۵ در برادوی روی صحنه رفت و توانست نامزد دریافت ۱۱ جایزه تونی و برنده یک جایزه شود. این نمایش ۹۱۰ بار روی صحنه رفت و در سال ۲۰۱۵ هم احیا شد که توانست باز هم نامزدی تونی و یک جایزه جدید کسب کند. این نمایش موزیکال همچنین برنده جوایز گرمی و امی شده است.