اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان تعیین شدند

روح الله محمدی به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه مورخه ۲۳ فروردین ماه سال جاری مجمع مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، اعضای جدید هیئت امنا (هیئت مدیره) مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان تعیین و معرفی شدند.

وی از حسین کشاورز، روح الله محمدی، جهانگیر کی شمس، لفته بوعذار و احمد پارو به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت نام برد و افزود: مهدی تیموری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

وی تصریح کرد: در هفته آینده، اعضای جدید هیئت مدیره در آبادان تشکیل جلسه داده تا نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس و سخنگوی باشگاه نفت آبادان اقدام کنند.

محمدی گفت: حسن نصر اصفهانی، علی عیسی‌زاده، مظفر شاملی و یوسف ستاره ناصری هم اعضای قبلی هیئت مدیره بودند.