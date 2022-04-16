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۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ۲۱:۰۴

مدیرعامل آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران:

پیشوا برای تاب‌آوری آبی نیازمند احداث ۱۲ هزار متر مکعب مخزن است

پیشوا برای تاب‌آوری آبی نیازمند احداث ۱۲ هزار متر مکعب مخزن است

پیشوا- مدیرعامل آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران گفت: پیشوا برای تاب‌آوری آبی نیازمند احداث ۱۲ هزار متر مکعب مخزن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامداری عصر شنبه در جلسه شورای اداری پیشوا اظهار داشت: با توجه به اجرای خط انتقال ماملو، در حال حاضر مشکل خاصی برای تأمین آب در پیشوا نداریم ولی برای اینکه تاب‌آوری آبی خوبی داشته باشیم باید یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی برای شهر احداث شود.

نامداری با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای احداث این دو مخزن حدود ۷۰ میلیارد تومان است گفت: ۲۲ کیلومتر از ۲۰۰ کیلومتر شبکه آب شهر پیشوا فرسوده است که از این میزان، ۸ و نیم کیلومتر آن در اولویت قرار دارد و نیازمند اعتبار ۳۴ میلیارد تومانی است همچنین ۱۱۵ کیلومتر از ۱۶۸ کیلومتر شبکه روستایی شهرستان پیشوا دارای فرسودگی است.

وی بیان داشت: به واسطه مشکلات اعتباری نتوانسته‌ایم اقدام مثبت و اثرگذاری در روستاها داشته باشیم ولی با پیگیری‌های صورت گرفته، ۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای حفر ۷ حلقه چاه و احداث ۲۳۰۰ مترمکعب مخزن و ۱۵.۵ کیلومتر شبکه خط انتقال پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 5468505

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