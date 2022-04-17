آزادی ۹۵ زندانی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی قم اعلام کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان و به مناسبت میلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبی علیهالسلام با موافقت دادستان عمومی و انقلاب قم حجت الاسلام و المسلمین غریب، دستور آزادی و مرخصی پایان حبس ۹۵ زندانی جرایم غیر خشن استان صادر شد.
به منظور کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیبهای ناشی از حبس بر زندانی و خانواده او از همهی ارفاقهای قانونی برای تغییر وضعیت زندانیان واجد شرایط و ایجاد زمینه آزادی آنان با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف و تعلیق مجازات، اعطای مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس استفاده میشود.
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