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۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

دادستانی قم اعلام کرد؛

آزادی ۹۵ زندانی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع)

آزادی ۹۵ زندانی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع)

قم-دادستانی قم از آزادی ۹۵ زندانی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی قم اعلام کرد: هم‌زمان با ماه مبارک رمضان و به مناسبت میلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام با موافقت دادستان عمومی و انقلاب قم حجت الاسلام و المسلمین غریب، دستور آزادی و مرخصی پایان حبس ۹۵ زندانی جرایم غیر خشن استان صادر شد.

به منظور کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس بر زندانی و خانواده او از همه‌ی ارفاق‌های قانونی برای تغییر وضعیت زندانیان واجد شرایط و ایجاد زمینه آزادی آنان با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف و تعلیق مجازات، اعطای مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس استفاده می‌شود.

کد مطلب 5468868

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