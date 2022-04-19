صحبت های انگیزشی گل محمدی برای بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات فشرده خود را برای شروع دوباره رقابت‌های لیگ برتر از سر می‌گیرد که این تیم در ۶ هفته پایانی مسابقات باید اختلاف ۶ امتیازی با استقلال تهران که به صدر جدول تکیه داده است را جبران کند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت در گفتگویی که در دو روز گذشته در جمع بازیکنان تیم داشته از آنها خواسته کمتر به حاشیه فکر کنند و بدون استرس برای جبران امتیازات از دست رفته تمرکز داشته باشند.

یحیی هنگام صحبت‌های انگیزشی با بازیکنان تیم به آنها تضمین می‌دهد اگر بتوانند در ۶ دیدار باقیمانده به پیروزی برسند بدون شک خواهند توانست جام قهرمانی را برای ششمین فصل متوالی بالای سر ببرند.

صحبت‌های گل محمدی خطاب به بازیکنان پرسپولیس در حالی از سوی برخی بازیکنان مطرح شده است که آنها با توجه به نتایج بدی که در چند هفته اخیر لیگ برتر گرفتند انتظار نحوه برخورد اینچنینی از سرمربی تیم را نداشتند تا بار دیگر با ایجاد اتحاد دنبال کسب جام قهرمانی دیگری باشند.

سرخپوشان پایتخت در ۶ هفته مانده رقابت‌های لیگ برتر مقابل پیکان، ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز، شهر خودرو مشهد و فجر سپاسی شیراز بازی خواهند کرد که نتیجه هر یک از این بازی‌ها تأثیر مستقیم در تعیین قهرمانی پرسپولیس دارد.