به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات فشرده تیم فوتبال پرسپولیس در حالی دو جلسه در روز برگزار میشود که قهرمان پنج دوره متوالی لیگ برتر کار سختی برای تکرار عکسهای یادگاری خود با کاپ قهرمانی دارد.
این تیم در حالی در رده دوم قرار گرفته که استقلال تهران را با ۶ امتیاز بیشتر در بالای سر خود میبیند تا پرسپولیس چارهای جز امتیازات عقب افتاده برای سبقت از آبیپوشان در ۶ دیدار پایانی لیگ برتر نداشته باشد.
گل محمدی در حالی نخستین دیدار خود را مقابل پیکان برگزار خواهد کرد که نه تنها خودش به دلیل محرومیت انضباطی روی نیمکت حضور نخواهد داشت بلکه مهدی ترابی را نیز به همین دلیل همراه با فرشاد فرجی و وحید امیری که مصدوم هستند، در اختیار ندارد.
بهترین گل سازهای پرسپولیس که توان هجومی تیم با حضور آنها تقویت شده است در نخستین دیدار از فینالهای ششگانه تیم غایب خواهند بود تا استرس دوبارهای در ذهن سرمربی که مهاجمانش گل زدن را فراموش کردهاند بیفتد.
سیامک نعمتی و امید عالیشاه تنها گزینههای پرسپولیس برای پر کردن جای خالی بازوهای پرسپولیس هستند تا شاید آنها بتوانند موتور گلزنی شیرزود تمیروف ازبکستانی که از زمان حضور در این تیم گل نزده است را روشن کنند.
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