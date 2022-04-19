به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اولین بازی از مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور بین دو تیم خلیج فارس ماهشهر و آلومینیوم اراک برگزار شد که تیم لیگ برتری آلومینیوم با یک گل میهمان شگفتی ساز خود را حذف و خود راهی فینال شد.

خلیج فارس ماهشهر که با ۵ پیروزی و حذف ۳ تیم لیگ برتری (نفت مسجد سلیمان، هوادار و مس رفسنجان) با شایستگی عنوان تیم شگفتی ساز این دوره از رقابتهای جام حذفی را گرفته بود، در حالی برابر میزبان لیگ برتری‌اش با یک گل شکست را پذیرفت و از جام حذفی خداحافظی کرد که تنها گل این بازی «گل به خودی» بازیکن خلیج فارس بود تا شگفتی سازان در یک قدمی فینال با «اتوگل» از جام حذفی کنار بروند.

با این نتیجه آلومینیوم با هدایت سید مهدی رحمتی اولین تیمی شد که حضورش در فینال جام حذفی را قطعی کرد و امشب نیز از بین تیم‌های مس کرمان و نساجی چهره دیگر تیم فینالیست شناخته می‌شود.

رحمتی که با آلومینیوم پس از حذف پرسپولیس توانست تیمش را به فینال جام حذفی برساند، در حالی در آستانه کسب اولین جام دوران مربی‌گری‌اش قرار گرفته که آلومینیوم پس از شهر خودرو دومین تجربه مربیگری او در دومین سال مربیگری‌اش است. رحمتی اگر در فینال هم به پیروزی رسیده و تیمش را قهرمان جام حذفی کند، خیلی زود و قبل از دو فصل کامل مربیگری نخستین جام خود را کسب می کند که این می‌تواند اتفاق مهمی در زندگی ورزشی او باشد.

فصل گذشته هم جواد نکونام با فولاد قهرمان جام حذفی شد و اگر رحمتی هم با آلومینیوم به این افتخار برسد، همچون نکونام از جمله مربیان جوانی خواهد بود که در اولین سال‌های مربیگری‌اش قهرمانی را تجربه کرده است.