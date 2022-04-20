برگزاری جشنواره آسیب های اجتماعی در دو بخش حرفه ای و عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تجری صبح چهارشنبه در نشست خبری جشنواره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار کرد: این جشنواره به منظور ارتقا فرهنگ عمومی جامعه و اطلاع رسانی در حوزه آسیب های اجتماعی در محورهای عمومی و حرفه ای برگزار می شود.

وی افزود: محور حرفه ای آن مربوط به اصحاب رسانه و در قالب تیتر، خبر، گزارش و چند رسانه ای است و در محور عمومی آن شامل عکس و کلیپ های است که در فضای مجازی در زمینه آسیب های اجتماعی انتشار داشته است.

تجری با اشاره به موضوعات ارسال آثار به این جشنواره تصریح کرد: موضوعات عفاف و حجاب، سرقت، تصادفات جاده ای، حاشیه نشینی، سالمندان، کودکان کار، قاچاق کالا و ارز، فرزند آوری، اعتیاد، الکل، طلاق، خشنونت اجتماعی، خشونت علیه زنان و خانواده و کسب و کار برای نخستین دوره جشنواره آسیب های اجتماعی پیش بینی شده است.

مسئول بسیج رسانه گلستان ادامه داد: شرایط شرکت جشنواره در بخش عمومی برای عامه مردم امکان پذیر است و در بخش حرفه ای اثر باید در پایگاه رسمی خبری، خبرگزاری و نشریه مکتوب چاپ شده باشد.

وی یادآور شد: برای ارسال آثار به جشنواره سایتی نیز طراحی شده که طراحی آن در چند روز آینده تمام خواهد شد و امکان بارگزاری وجود دارد.

تجری افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تا دوم خرداد ماه است و اختتامیه جشنواره نیز در ۲۱ خرداد ماه همزمان با ولادت امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.