به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر علیپور صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی روز جهانی قدس که با حضور اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های پیامبر اعظم (ص) فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری پس از امام خمینی (ره) مسئله اساسی قدس را ادامه دادند و این مراسم جهانی همچنان با حمایت مردم مسلمان ایران برگزار می‌شود، مسلمان با رژیم جلاد و ضد بشری صهیونیست هیچ ارتباطی ندارد و دفاع از آرمان آزادی قدس وظیفه هر مسلمان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تایباد افزود: بیش از چهل سال است که مردم شریف ایران وظیفه خود دانستند و از ابتکار تاریخی امام خمینی (ره) در نامگذاری روز جهانی قدس حمایت کردند، اگر این ابتکار تاریخی نبود، قطعاً اگر قدس را از بین نمی‌بردند، برای آن مشکلاتی بیش از آنچه امروز می‌بینیم ایجاد می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع کرونا ویروس، مراسم روز جهانی قدس امسال در تایباد برگزار می‌شود، گفت: این مراسم در دو شهر تایباد و مشهدریزه، مرکز بخش میان ولایت شهرستان تایباد با حضور اقشار مختلف مردم روزه دار شهرستان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علیپور بیان کرد: همچنین با بهره‌گیری از تجربیات دو سال گذشته، در روزهای منتهی به روز جهانی قدس در فضای مجازی شهرستان نیز نشست‌های ویدئویی برای گروه‌های هدف مشخص شده، برگزار خواهد شد.

مردم دنیا برای یک اتفاق بزرگ ساماندهی شدند

مولانا غلام نبی توکلی، امام جمعه شهرستان تایباد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی و نامگذاری روز جهانی قدس توسط امام راحل (ره)، از آرمان فلسطین حمایت چندانی نمی‌شد و اگر هم بصورت پراکنده حمایتی می‌شد، از طرف مردم بود و دولت‌ها خود را به کنار داشتند، اما با ابتکار روز قدس مردم دنیا برای یک اتفاق بزرگ ساماندهی شدند و چنین ابتکاری فقط از اهل الله رخ می‌دهد.

امام جمعه شهرستان تایباد تصریح کرد: جمعه آخر رمضان، در حالی که معنویت مردم در اوج است و از طرفی جمعه قبل از عید سعید فطر، مردم فلسطین تمایل بیشتری برای حضور در مسجدالاقصی دارند، آن‌ها اعتقاد دارند جمعه‌های رمضان در مسجدالاقصی اهمیت بسیار دارد و اسرائیل هم نسبت به نماز جمعه‌های رمضان حساسیت شدیدی دارد.

وی اضافه کرد: حضور در خیابان‌ها در روز قدس برای حمایت از فلسطین و اعلام خشم و انزجار علیه رژیم اسرائیل و حامیانش الزامی است، پیامبر (ص) می‌فرمایند: " کسی که شب بخوابد و در امور مسلمین اهتمام نداشته باشد، مسلمان کامل نیست"، این وظیفه هر مسلمانی است که در این روز از خانه خارج شود.

نبی توکلی تاکید کرد: حرکت بزرگ و سراسری ملت ایران در روز جهانی قدس باید توسط رسانه‌های وسیع پوشش داده شود، انعکاس رسانه‌ای این روز به دلایل مختلف از جمله روحیه بخشی به مجاهدین فلسطینی اهمیت ویژه دارد.

دو شهر تایباد و مشهدریزه میزبان راهپیمایان روز جهانی قدس

عبدالرضا سپهری، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری تایباد در این جلسه با بیان اینکه غیر از دوران کرونا، مراسم روز قدس در تمام تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شده است، اظهار کرد: امسال در تایباد هم برای روزهای منتهی به روز قدس و هم روز جهانی قدس برنامه ریزی شده که بصورت ترکیبی در فضای مجازی و حقیقی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری تایباد افزود: مراسم روز جهانی قدس از ساعت ۱۰ صبح آخرین جمعه ماه رمضان در دو شهر تایباد و مشهدریزه مرکز بخش میان ولایت شهرستان برگزار و شهرداران شهرهای تابعه شهرستان و تمام دهیاران موظف هستند نسبت به فضاسازی شهرها و روستاها متناسب با روز جهانی قدس اقدام کنند.