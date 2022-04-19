امین حسنوند معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارخانه‌های نوآوری با هدف کمک به اکوسیستم فناوری در هر منطقه در محل فضاهای قدیمی و متروک موجود در شهرها و بازسازی این فضاها با طراحی‌های مدرن و شکل دادن یک فضای استارتاپی ایجاد می‌شوند، اظهار داشت: این کارخانه‌ها محلی برای رشد استارتاپ ها و ایجاد بستری برای پاسخگویی به نیاز کارآفرینان و علاقمندان به راه اندازی استارتاپ ها هستند.

«کارخانه نوآوری» فضایی برای حرکت به سوی توسعه کسب و کارها

وی با بیان اینکه با استفاده از امکاناتی که در اختیار فناوران قرار می‌گیرد، افراد می‌توانند در مسیر رشد و توسعه سیستم کسب و کار خود فعالیت کنند، تصریح کرد: فعالان حوزه فناوری و استارتاپی در هر منطقه در این فضا علاوه بر پیشرفت در زمینه کاری خود می‌توانند با شتاب بیشتری مسیر رشد خود را طی کنند.

معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به اینکه اولین بار در سال ۹۶ با راه اندازی کارخانه نوآوری آزادی در تهران این ادبیات در کشور شکل گرفت که به سرعت در بین استان‌های مختلف و جامعه استارت آپی کشور مورد استقبال قرار گرفت، گفت: در لرستان هم در سال ۱۴۰۰ با همکاری استانداری لرستان یک سوله متروک واقع در خیابان ۶۰ متری به متراژ ۱۸۰۰ مترمربع به منظور ایجاد کارخانه نوآوری در اختیار پارک علم و فناوری قرار گرفت.

پیشرفت ۸۵ درصدی کارخانه نوآوری لرستان

حسنوند با بیان اینکه طی مذاکرات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در جریان سفر دکتر ستاری به لرستان اعتبارات مورد نیاز جهت راه اندازی کارخانه نوآوری لرستان شکل گرفت که با اعتبار بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی پروژه آغاز شد، تصریح کرد: امروز این پروژه حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده تا پایان خردادماه به بهره برداری می‌رسد و مورد استفاده فناوران استان قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف ایجاد این کارخانه نوآوری اشاره کرد و افزود: ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقیت و رشد ایده‌ها، کمک به شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان، افزایش تولید داخلی، برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت و ایجاد زمینه مناسب برای کارآفرینی و اشتغال و تجاری سازی ایده‌ها از اهداف ایجاد این کارخانه نوآوری است.

ارائه خدمات مختلف به فناوران و صاحبان ایده

معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به خدماتی که به فناوران و صاحبان ایده در این کارخانه ارائه می‌شود، گفت: فضاهای کار به صورت اشتراکی و مستقل، بهره مندی از خدمات شتابدهنده مستقر در کارخانه و خدمات مالی و تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری، حضور سرمایه گذاران در محل کارخانه، فضاهای رفاهی و خدماتی شامل رستوران و کافی شاپ، فضاهای مناسب برای جلسات و کارگاه‌های آموزشی و بهره مندی فناوران از راهنمایی منتورها، مربی‌ها و اساتید مجرب در حوزه کارآفرینی از جمله خدماتی است که در این کارخانه نوآوری به فناوران ارائه می‌شود.