ضرورت رجوع به قرآن/چهره تویسرکان رمضانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی تویسرکان بیان کرد: قرآن کلامی است که برای هر کاری انسان می‌تواند ازآن راهنمایی بگیرد.

وی یادآورشد: یکی از متولیان فرهنگی استان سفری به شهرستان تویسرکان داشته که بعد از خارج شدن از شهرستان با بنده تماس گرفت و گفتند که فضای شهرستان تویسرکان را رمضانی دیدم و در بقیه شهرستانها این وضعیت کمتر دیده می‌شود.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه خوبی در شهرستان انجام می‌شود، افزود: چهره شهرستان تویسرکان رمضانی است و باتوجه به اینکه عید نوروز امسال برنامه‌های متنوعی در شهر و روستاهای ما با عنوان نوروزگاه و جشن که بدون حاشیه بود؛ برگزار شد که جای تشکر دارد.

افشاری با بیان اینکه در برخی شهرستانها برگزاری مراسم عید خوب نبود و حتی برای نظام هم هزینه به بار آورد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شهرستان تویسرکان با توجه به دغدغه دین و دیانت این مردم مراسم به خوبی برگزار شد.

فرماندار تویسرکان تصریح کرد: ضرورت رجوع به قرآن باید بازنگری شود، قرآن شفای دردهای قلوب است اما چرا این ضرورت احساس نمی‌شود.

وی در خصوص هزینه‌های مربوطه نیز عنوان کرد: منابع مالی طرح‌های قرآنی، جاری و هزینه‌ای منطبق با اداره کل اوقاف وامور خیریه و مدیران دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات فرهنگی است و منابع عمرانی در اختیار فرمانداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار دارد.