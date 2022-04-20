تعطیلی سینماهای کرمانشاه به مناسبت لیالی قدر

محمد جواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سینماهای این شهر به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و ایام شهادت امیرالمومنین (ع) نعطیل است.

وی افزود: سینماهای کرمانشاه از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۳۱ فروردین لغایت پایان روز شنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت کامل و در روز یکشنبه چهارم اردیبهشت از ساعت ۱۹ تعطیل خواهند بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: فیلم‌های متعددی جهت اکران پس از ماه مبارک رمضان به شورای صنفی نمایش پیشنهاد شده که به زودی فیلم‌های نهایی جهت اکران به سینماها اعلام خواهد شد.