تعطیلی سینماهای کرمانشاه به مناسبت لیالی قدر

محمد جواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سینماهای این شهر به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و ایام شهادت امیرالمومنین (ع) نعطیل است.
وی افزود: سینماهای کرمانشاه از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۳۱ فروردین لغایت پایان روز شنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت کامل و در روز یکشنبه چهارم اردیبهشت از ساعت ۱۹ تعطیل خواهند بود.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: فیلمهای متعددی جهت اکران پس از ماه مبارک رمضان به شورای صنفی نمایش پیشنهاد شده که به زودی فیلمهای نهایی جهت اکران به سینماها اعلام خواهد شد.
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