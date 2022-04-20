مراسم شبهای قدر در امامزادگان مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با لیالی قدر مراسم شب‌های احیا در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود، افزود: همه ساله مردم مؤمن و روزه‌دار استان مازندران مراسم شب‌های احیا را در جوار امامزادگان برگزار می‌کنند.

وی افزود: از این رو از روزهای گذشته مقدمات برگزاری هرچه بهتر شب‌های قدر در جوار بقاع متبرکه استان مهیا شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزاری مراسم لیالی قدر باید با رعایت فاصله و استفاده از ماسک توسط روزه‌داران انجام شود و از مردم مؤمن استان تقاضا داریم به توصیه‌های پزشکی در این شب‌ها رعایت کنند.

حیدری از حضور سخنرانان و مبلغان اعزامی از قم در مراسم لیالی قدر در جوار امامزادگان مازندران خبر داد و گفت: در راستای طرح ضیافت الهی مبلغان اعزامی از قم در بقاع متبرکه مستقر هستند که در ماه مبارک رمضان اقدام به سخنرانی و برگزاری مراسمات فرهنگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی (ع) بقاع متبرکه استان سیاه پوش شده و مراسم عزاداری نیز برگزار خواهد شد.