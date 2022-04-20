به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زندانها، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها در نشست مدیران ارشد استان کرمان با مدیران بنگاههای اقتصادی که با محوریت کمک به زندانیان و اقدامات پیش رو برگزار شد، گفت: خانواده زندانیان در معرض آسیب هستند و در شرایط اقتصادی کشور لازم است که این خانوادهها بیشتر مورد حمایت ما قرار گیرند.
وی افزود: البته یکی از مأموریتهای مهم سازمان زندانها، حمایت از خانواده زندانیان است که به کمک ۲۳۲ انجمن در سراسر کشور تحت پیگیری قرار دارد.
محمدی با تاکید بر اصل شخصی بودن جرم گفت: فقط مرتکب جرم باید متحمل مجازات شود و ما باید به نحوی تدبیر کنیم که رنج ناشی از مجازات به خانواده زندانی تسری پیدا نکند.
رئیس سازمان زندانها تأکید داشت: فرد زندانی که در زندان تحمل حبس میکند، بسیاری از دغدغههای معیشتی را ندارد اما خانواده او نیازمند حمایت و رفع دغدغههای معیشتی است.
محمدی با تقدیر از خیرین و برپایی چنین نشستهایی درجهت کمک به خانواده آنان و همچنین توسعه اشتغال زندانیان و خانوادههایشان، یادآور شد: ما در سازمان زندانها در سال جاری عزم خود را برای توسعه اشتغال این افراد جزم کردهایم و درواقع رسیدگی به این موضوع اولین اولویت ما خواهد بود. اگر در کنار هم باشیم، گامهای بلندی در اشتغالزایی مددجویان و خانوادهشان برخواهیم داشت.
همچنین در این نشست علی زینیوند، استاندار کرمان با تقدیر از حرکت ارزشمند خیرین برای کمک به آزادی زندانیان گفت: در موضوع کمک به زندانیان، فقط با شخص زندانی سروکار نداریم بلکه مساله خانوادههای آنان دارای اهمیت بیشتر است.
وی با بیان اینکه «زحمات قوه قضائیه در زندانها قابل تحسین است»، تأکید کرد: مجموعه قوه قضائیه و زندان علیرغم مشکلات موجود زحمات فراوانی برای نگهداری زندانیان متحمل میشوند. در این رابطه رسیدگی به مساله اشتغال زندانیان و خانوادههای آنان موضوعی قابل اهمیت است. ما نیز برای توسعه اشتغال نیازمند شبکهسازی و تبیین خطمشی هستیم.
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در حوزه زندانها با سه چالش اصلی و مهم روبرو هستیم. اولین مساله موضوع زندانیان جرایم غیرعمد است که اغلب افراد نیازمند و آبرومند هستند که بنا به عللی و یا مشکلات موجود گرفتار زندان شدهاند و نیازمند کمک خیرین برای آزادی هستند.
یدالله موحد چالش دوم را در حوزه خانواده زندانیان عنوان کرد و بیان داشت: مراقبت از خانواده زندانیان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی دارای اهمیت ویژه است. همچنین اشتغال زندانیان سومین چالش موجود است که اگر اشتغال زندانی تأمین نشود بالاجبار مجدداً وارد چرخه جرم میشود و مجدد به زندان برمیگردد.
پور ابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس و از حاضرین در این نشست توضیح داد: خوشبختانه مدیران اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی اقدامات خوبی انجام دادهاند. امروز هم باید از دستگاه قضائی و همچنین مدیرکل زندانهای کرمان تقدیر کرد.
وی بازدید میدانی از مشکلات خانواده برخی از زندانیان را بسیار تأثر برانگیز خواند و گفت: به حتم دعای نیازمندان موجب گشایش و خیر و برکت در زندگی شما مدیران اقتصادی خواهد شد. بنابراین جا دارد به عنوان نماینده مردم از همه دستاندرکاران حاضر تشکر کنم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از ظرفیت مجلس برای کمک به این حرکت و حمایت از اشتغال زندانیان استفاده میکنیم. البته امسال ظرفیتهای خوبی در قوانین ایجاد شده و در ادامه نیز تلاش میکنیم که این اقدام مثبت ادامه یابد.
این نشست با حضور رئیس سازمان زندانها، مسئولین قضائی و اداری استان کرمان به همراه جمعی از مدیران اقتصادی کرمان با هدف کمک به آزادی زندانیان این استان شامگاه امروز، ۳۰ فروردین ماه برگزار شد. در این نشست مدیران اقتصادی حاضر مبلغ ۲۳ میلیارد برای کمک به انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه کمک کردند.
سال گذشته و با کمک خیرین این جمع ۳۲۶ نفر از زندانیان کرمانی آزاد شدند.
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