قطع موقت گاز ۹ روستای شهرستان دورود در چهارشنبه ۴ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای مقاومسازی شبکه و انجام برخی تعمیرات پیشگیرانه با هدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی برخی روستاهای شهرستان دورود بهصورت موقت قطع میشود.
قطع گاز ۹ روستای دورود
بر اساس این اطلاعیه، روستاهای سیاهول، سنگر، قلعهکامحمدرضا، تقیآباد، چغابهرام، بهرامآباد علیا، بهرامآباد سفلی، بابامحمد و تنوردر مشمول این قطعی موقت خواهند بود.
زمان قطعی گاز
بر اساس اعلام شرکت گاز استان لرستان، جریان گاز مشترکان این مناطق روز چهارشنبه، چهارم شهریورماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بهصورت موقت قطع خواهد شد.
روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان از مشترکان این مناطق خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی، تمهیدات لازم را در زمان قطعی گاز در نظر گرفته و با صبر و شکیبایی، این شرکت را در اجرای عملیات مقاومسازی و تعمیرات شبکه همراهی کنند.
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