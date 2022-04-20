۲۵۰۰ نفر از اساتید بسیجی درباره وضعیت فضای مجازی هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵۰۰ استاد بسیجی در نامهای به رؤسای قوای سهگانه مراتب نگرانی و دغدغه خود از وضعیت حاکم بر فضای مجازی اعلام کردند، متن این نامه به شرح زیر است:
محضر آیت الله سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
محضر جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
محضر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه کشور
سلام علیکم
با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان، بدین وسیله ما امضا کنندگان این نامه متشکل از اعضای هیأت علمی بسیجی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مراتب نگرانی و دغدغه خود از وضعیت حاکم بر فضای مجازی را به استحضار رسانده و نسبت به ادامه این وضعیت و تأثیر آن بر امنیت روانی و اخلاقی جامعه اسلامی هشدار میدهیم.
چراکه بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی کشور ناشی از فضای رها شده مجازی است اما متأسفانه در حال حاضر حکمرانی در کشور منحصر به فضای حقیقی بوده و حال آنکه مدیریت فضای حقیقی بدون سر و سامان دادن به فضای مجازی ممکن و میسر نیست. این در حالی است که تمامی نظامات سیاسی دنیا که در این زمینه پیشتاز و پیشگام بوده و ژست آزادی به خود گرفتهاند، جهت کاهش عوارض فضای مجازی و مدیریت آن دارای قوانین و مقررات متناسب با اقتضائات فرهنگی و ایدئولوژی خویش میباشند.
چنانچه استحضار دارید فراگیری و گسترش بسیاری از ناهنجاریهای فرهنگی، بزههای اجتماعی، فروپاشی خانواده، فساد اخلاقی، هتک حرمت، گسترش اعتیاد، اشاعه فحشاء، بیعفتی، بی غیرتی، بی اعتمادی، ناامنی، ترور، قتل، روابط نامشروع، سقط جنین، خودکشی، کلاهبرداری و دستبرد به جان و مال مردم شریف کشورمان ریشه در فضای مجازی دارد.
اما نهادهای متولی مستقیم و غیرمستقیم این فضا از شورای عالی فضای مجازی، دستگاههای دولتی و حاکمیتی، تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضائی کشور به گونهای به تماشای این صحنه نشستهاند که برای هر بینندهای سوال برانگیز است؟ چراکه این همه مماشات و سهلانگاری در این خصوص یا ناشی از فقدان اهتمام و اراده لازم جهت مدیریت آن صورت میگیرد و یا در بیبرنامگی و انفعال مدیریتی ریشه دارد.
از این رو، قاطعانه و مصرانه از سران قوا و تمامی مسئولان نظام حکمرانی کشور انتظار داریم هر چه سریعتر تدابیر و تمهیدات مورد نیاز برای قانونمند کردن فضای مجازی، حفظ حریم جامعه اسلامی، رفع نگرانی دلسوزان کشور بویژه خانوادههای معظم شهدا و پاسخ به مطالبات ذیل الذکر اتخاذ و دستورات لازم را صادر فرمائید:
۱. تدوین و اتخاذ راهبردی واحد، جامع و مانع برای رعایت همگرایی و بهرهوری در مدیریت فضای مجازی
۲. ارتقا مرزبانی، امنیت، ایمنی و تحکیم زندگی مردم در فضای مجازی بویژه صیانت از داشتهها، مقابله با تهدیدهای دشمن
۳. بکارگیری ظرفیت علمی و تخصصی نهادهای اجتماعی مانند بسیج اساتید کشور برای کیفی سازی، بومی سازی و حداکثر سازی مدیریت مردمی در فضای مجازی
۴. ایجاد زیرساختهای بومی کارآمد برای گفتگو و مشارکت مردم با دولت با هدف تقویت حکمرانی خوب و سازندگی کشور در فضای مجازی مانند تقویت دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، موتور جستجوی ملی و پیامرسان های رقابت پذیر و توانمند برای گسترش خدمات عمومی
۵. حمایت از کسب و کارها و فعالیتهای مردمی از طریق سرعت بخشی، ارزان سازی و تسهیل در انجام کسب و کارها در فضای مجازی با رویکرد تقویت تولید ملی و حمایت از فرهنگ و سرمایههای ایرانی
۶. ایجاد یک جبهه رسانهای متحد برای یکپارچه سازی ظرفیتها و رساندن صدای جامعه ایرانی به مردم جهان
۷. توجه به توسعه کافی زیرساختهای شبکهای مورد نیاز در ابعاد سخت، نیمه سخت، نرم (شامل کاربران و دادهها)
۸. توجه به مدیریت رسانهای و اقتصادی در فضای مجازی و هدایت فرایند پذیرش و همگانی شدن فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاع رسانی
۹. پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و تجمیع نهادهای تصمیم گیر برای رسیدن به وحدت در مدیریت مؤثر فضای مجازی
۱۰. حفظ جدیت و استمرار در اجرا و پیگیری مصوبات نهادهای ملی نظیر شورای عالی فضای مجازی
۱۱. فعال کردن بخشهای حقوقی مرتبط جهت ملزم کردن مدیران شبکههای رسانهای جهانی برای حفظ حقوق کاربران ایرانی و رعایت قوانین داخلی کشور
۱۲. توجه به پدیدههای نوظهور مجازی در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مانند بازیهای موبایلی و اینترنتی
۱۳. تربیت مدیران آموزش دیده با هدف بهرهگیری مناسبتر از ظرفیتهای فضای مجازی و ارتباط با مردم با هدف پاسخگویی مطلوب
۱۴. پشتیبانی و توسعه فرایند تولید محتوا و گسترش حضور فعالان ایرانی در فضای مجازی و اینترنت برای حصول اطمینان از کافی بودن محتوای مورد نیاز مردم و حفظ زبان و فرهنگی بومی
۱۵. رعایت اصل شایسته سالاری و پرهیز از دوقطبی سازی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی با هدف افزایش شفافیت در تصمیمگیریها، همراه سازی مردم و پرهیز از رانت، فساد، سهم خواهی و تضییع منابع عمومی
۱۶. رصد، پیمایش و مدیریت متمرکز فعالیتهای رسانهای با هدف مقابله با محتوای جعلی و انجام راستی آزماییهای مورد نیاز جامعه با هدف پیشگیری از اختلالات رفتاری، انحراف در باورهای اصیل و تضعیف عملکردهای ملی
۱۷. هوشیاری در برابر القائات کاذب جهان غرب در خصوص فضای مجازی، از طریق آینده پژوهشی، مهندسی معکوس مفاهیم و تعریف فرایندهای بومی با هدف کاهش تهدیدها و آسیبها در تهاجمات ترکیبی دشمنان
اسامی اساتید بسیجی در اینجا قابل مشاهد است.
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