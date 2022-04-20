به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی شفیعی از اعمال افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی، بلیت مترو و اتوبوس از روز پنجشنبه (۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) خبر داد و گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ و همچنین ابلاغیه فرمانداری تهران در راستای اعمال افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، نرخ کرایه تاکسی و بلیت ناوگان مترو و اتوبوسرانی از فردا (یکم اردیبهشت ۱۴۰۱) افزایش می‌یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به‌طور متوسط ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد؛ البته به نحوی که در هیچ خطی افزایش کرایه بیش از ۳۵ درصد اعمال نشود. نرخ کرایه خطوط مینی‌بوسرانی هم برابر ۱/۲ نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی (بر مبنای طول خطوط) تعیین شده است.

وی اظهار کرد: افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی، به‌طور متوسط ۲۵ درصد و تا ۳۵ درصد نسبت به نرخ‌های پایه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.