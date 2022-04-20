به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شب‌های قدر، هیئت و مساجد مذهبی کرمانشاه به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شب‌های احیا آماده پذیرش شب زنده‌داران هستند.

در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مساجد و هیئت‌های شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

هیئت قمر بنی هاشم (ع)

سخنران: حجت الاسلام علی اصغر قائمی (از قم)

مداح: حاج یزدان ناصری

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳:۳۰

مکان: عباسیه، پارکینگ شهرداری رو به روی دارایی

هیئت مسلم بن عقیل

سخنران: حجت‌الاسلام محمد رسول کرمی

مداح: (شب ۱۹ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج سید عباس کاظمی، (شب ۲۱ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج سجاد عزیری و (شب ۲۳ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج رضا رضایی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان ناصری مسجد ناصری (ویژه برادران)

هیئت امام حسین (ع) - شهرداری منطقه ۶

سخنران: حجت‌الاسلام رسول کرمی

مداح: حاج علی خسروی و حاج مهدی سیاه کمری

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان: الهیه، میدان شاهد مسجد چهارمین شهید محراب

حسینه شهدا

سخنران: حجت الاسلام ابوذر کرمی

مداح: حاج بهزاد لرستانی، حاج وحید وحیدیان، حاج رامین نعیمی و حاج مهدی رضایی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان: گلزار شهدا، حسینه شهدا

مسجد پیامبر اعظم (ص)

سخنران و مداح: شیخ مصطفی اشک تلخ

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲:۳۰

مکان: مسجد پیامبر اعظم (ص)

هیئت عشاق الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام رضا شیخ تبار

مداح: حاج اصغر جانجانی، کربلایی امیرحسین اکبری

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲:۳۰

مکان: شاطرآباد، چهارراه دوم، خیابان شهید امینی، مسجد نور الحسین (ع)

هیئت یا زهرا (س)

سخنران: شیخ محمد جمال عزتی

مداح: حاج مهدی مختاری و حاج میثم مقدسی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان: میدان آیت الله جلیلی، حسینیه آیت الله جلیلی

هیئت مکتب الزهرا

سخنران: حجت الاسلام یوسف احمدی و حجت الاسلام مهدی شاهمرادی

مداح: میلاد خانی (شاعر)، کربلایی سید علی لطفی و بهمن مظاهری

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳

مکان: شهرک پردیس، بیست متری اول، مسجد الزهرا

هیئت ثارالله

سخنران: حجت الاسلام یوسف احمدی و حجت الاسلام جمال عزتی

مداح: حاج حمیدرضا احمدی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: بلوار طاق بستان حسینیه حضرت معصومه (س)

مسجد معتضدی

سخنرانان: حجت الاسلام مهدی شیرخدایی و حجت الاسلام میثم احمدی

مداح: کربلایی رضا رضایی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۹:۳۰

مکان‌: میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق)، مسجد معتضدی

هیئت انصار ابوالفضل

سخنران: حجت الاسلام مهدی شیرخدایی

مداح: حاج محمد تقی مقدسی، حاج هاشم درویشی، حاج مهدی رضایی و حاج رسول جنتی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان‌: خیابان شهدای اشک تلخ، مسجد نواب

هیئت محبان اهل بیت (ع)

سخنران: حجت الاسلام سید سالار

مداح: حاج محمد الوندی و کربلایی سید عباس زمانی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳

مکان: باغ ابریشم، دانشگاه رازی، مسجد امام خمینی (ره)

هیئت محب حیدر علیه السلام

سخنران: حجت الاسلام بهجتی و حجت الاسلام انبیایی

مداح: حاج علی شریفی و حاج پیمان کرم زاده

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳

مکان: شهرک کیانشهر، مسجد حضرت ولیعصر (عج)

هیئت فاطمیون

سخنران و مداح: کربلایی علی ملک زاده

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان: بلوار طاق بستان، بریدگی مراد حاصل، مسجد آقایانی

هیئت محبان حضرت علی اکبر (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام حسین سرابیان

مداح: کربلایی رسول عزیزی، حاج محمد تقی مقدسی و کربلایی میثم مقدسی

زمان: شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲

مکان‌: ابتدای خیابان شریعتی، مسجد حاج قنبر