به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شبهای قدر، هیئت و مساجد مذهبی کرمانشاه به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شبهای احیا آماده پذیرش شب زندهداران هستند.
در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریعتر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مساجد و هیئتهای شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
هیئت قمر بنی هاشم (ع)
سخنران: حجت الاسلام علی اصغر قائمی (از قم)
مداح: حاج یزدان ناصری
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳:۳۰
مکان: عباسیه، پارکینگ شهرداری رو به روی دارایی
هیئت مسلم بن عقیل
سخنران: حجتالاسلام محمد رسول کرمی
مداح: (شب ۱۹ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج سید عباس کاظمی، (شب ۲۱ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج سجاد عزیری و (شب ۲۳ رمضان) حاج یزدان ناصری و حاج رضا رضایی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: خیابان ناصری مسجد ناصری (ویژه برادران)
هیئت امام حسین (ع) - شهرداری منطقه ۶
سخنران: حجتالاسلام رسول کرمی
مداح: حاج علی خسروی و حاج مهدی سیاه کمری
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: الهیه، میدان شاهد مسجد چهارمین شهید محراب
حسینه شهدا
سخنران: حجت الاسلام ابوذر کرمی
مداح: حاج بهزاد لرستانی، حاج وحید وحیدیان، حاج رامین نعیمی و حاج مهدی رضایی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: گلزار شهدا، حسینه شهدا
مسجد پیامبر اعظم (ص)
سخنران و مداح: شیخ مصطفی اشک تلخ
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲:۳۰
مکان: مسجد پیامبر اعظم (ص)
هیئت عشاق الزهرا (س)
سخنران: حجتالاسلام رضا شیخ تبار
مداح: حاج اصغر جانجانی، کربلایی امیرحسین اکبری
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲:۳۰
مکان: شاطرآباد، چهارراه دوم، خیابان شهید امینی، مسجد نور الحسین (ع)
هیئت یا زهرا (س)
سخنران: شیخ محمد جمال عزتی
مداح: حاج مهدی مختاری و حاج میثم مقدسی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: میدان آیت الله جلیلی، حسینیه آیت الله جلیلی
هیئت مکتب الزهرا
سخنران: حجت الاسلام یوسف احمدی و حجت الاسلام مهدی شاهمرادی
مداح: میلاد خانی (شاعر)، کربلایی سید علی لطفی و بهمن مظاهری
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳
مکان: شهرک پردیس، بیست متری اول، مسجد الزهرا
هیئت ثارالله
سخنران: حجت الاسلام یوسف احمدی و حجت الاسلام جمال عزتی
مداح: حاج حمیدرضا احمدی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: بلوار طاق بستان حسینیه حضرت معصومه (س)
مسجد معتضدی
سخنرانان: حجت الاسلام مهدی شیرخدایی و حجت الاسلام میثم احمدی
مداح: کربلایی رضا رضایی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۹:۳۰
مکان: میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق)، مسجد معتضدی
هیئت انصار ابوالفضل
سخنران: حجت الاسلام مهدی شیرخدایی
مداح: حاج محمد تقی مقدسی، حاج هاشم درویشی، حاج مهدی رضایی و حاج رسول جنتی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: خیابان شهدای اشک تلخ، مسجد نواب
هیئت محبان اهل بیت (ع)
سخنران: حجت الاسلام سید سالار
مداح: حاج محمد الوندی و کربلایی سید عباس زمانی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳
مکان: باغ ابریشم، دانشگاه رازی، مسجد امام خمینی (ره)
هیئت محب حیدر علیه السلام
سخنران: حجت الاسلام بهجتی و حجت الاسلام انبیایی
مداح: حاج علی شریفی و حاج پیمان کرم زاده
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۳
مکان: شهرک کیانشهر، مسجد حضرت ولیعصر (عج)
هیئت فاطمیون
سخنران و مداح: کربلایی علی ملک زاده
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: بلوار طاق بستان، بریدگی مراد حاصل، مسجد آقایانی
هیئت محبان حضرت علی اکبر (ع)
سخنران: حجتالاسلام حسین سرابیان
مداح: کربلایی رسول عزیزی، حاج محمد تقی مقدسی و کربلایی میثم مقدسی
زمان: شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲
مکان: ابتدای خیابان شریعتی، مسجد حاج قنبر
نظر شما