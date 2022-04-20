به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته روایتی در فضای مجازی از دیدار اخیر پیمان جبلی رئیس صداوسیما با مقام معظم رهبری منتشر شد که در قالب آن به جزئیاتی از این دیدار اشاره شده بود.
حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در توئیتی انتشار این روایت را «تحریف» خواند و نوشت: «انتشار خبری سراسر تحریف از دیدار شیرین و الهام بخش رئیس سازمان با رهبر معظم انقلاب، قاعدتاً کار کسانی است که از حمایت جدی رهبری از تحول در سازمان ناراحتاند و ژورنالیسم زردشان را برای مقابله با رویش سبز رسانه ملی فعال کردهاند.»
در روایت منتشرشده در فضای مجازی با ذکر نام چهرههایی همچون عادل فردوسیپور و رامبد جوان، مواضعی مرتبط با حضور این چهرهها در تلویزیون به رهبر انقلاب نسبت داده شده بود.
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