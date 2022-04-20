به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آثار، جمعی از تهیه‌کنندگان فیلم‌های نوروزی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش، خواستار تداوم اکران و افزایش مدت زمان نمایش فیلم‌های روی پرده به حداقل ده هفته شدند.

در این نامه که طی هفته‌های گذشته به امضای تهیه‌کنندگان سعید ملکان (روز صفر)، محمدحسین قاسمی (سگ بند)، عباس نادران (شادروان)، امیر بنان و کامران حجازی (مرد بازنده) و حبیب والی‌نژاد (موقعیت مهدی) رسیده، آمده است:

«جناب آقای خزاعی

ریاست محترم سازمان سینمایی کشور

با سلام و احترام؛

همان‌طور که مستحضر هستید اکران نوروز ۱۴۰۱ با خط‌شکنی سبدی از مهم‌ترین داشته‌های سینمای ایران هم‌راه بوده تا شاید روح تازه‌ای به سینماها دمیده شود، اما به دلایل مختلفی از جمله دو سال بحران سخت کرونا و شرایط خاص حاکم بر سینماها و از سویی هزینه‌های فزاینده تولید فیلم، متاسفانه زمینه بازگشت سرمایه آثار فراهم نشده و این اکران نتوانسته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به آینده سینما امیدوار کند. به نظر می‌رسد آسیب‌های دو سال دوری مردم از سینما و معلق شدن روال طبیعی اکران، به سادگی و طی دو هفته جبران نخواهد شد. کاهش چشم‌گیر و معنادار مخاطبان اکران نوروزی موید این نگرانی است.

از سویی دیگر حلول ماه مبارک رمضان بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی، آسیب جدی به فرصت اکران زده و در شرایطی وارد فاز دوم اکران نوروزی شده‌ایم که هم‌زمانی آن با ایام روزه‌داری مردم، نگرانی‌ها درخصوص کم و کیف اکران آثار را بیش از پیش کرده است. با توجه به شرایط موجود، مدت زمان فعلی اکران قطعاً کفاف بازگشت هزینه‌های فزاینده تولید فیلم را نخواهد داد و نتیجه‌اش ناامیدی و دل‌سردی فیلم‌های منتظر نوبت نمایش است. لذا از آن جایی که طبق آیین‌نامه‌های قبلی اکران، هر ساله رسم بر این بوده که هر دو هفته اکران در ماه رمضان یک هفته محاسبه شود، ما جمعی از تهیه‌کنندگان فیلم‌های در حال اکران با توجه به جمیع شرایط حاکم بر سینما خواستار تعویق اکران عید فطر و افزایش مدت زمان نمایش فیلم‌های روی پرده به حداقل ده هفته هستیم تا شاید فرصت و امکان تازه‌ای برای بازگشت بخشی از سرمایه فیلم‌ها فراهم شود و این شروع خط‌شکنانه پایانی مایوس و دل‌سردکننده نداشته باشد.

به امید رونق دوباره سینمای ایران»