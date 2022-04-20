تعطیلی روزهای پنج شنبه ادارات دولتی هرمزگان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خاکی نهاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعطیلی ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه اظهار داشت: با استاد به صورتجلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و نظر به موضوع مدیریت مصرف انرژی در استان تعطیلی روزهای پنج شنبه ادارات استان مصوب شد.

وی افزود: زمان اجرای این طرح از روز اول اردیبهشت سال جاری خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: ساعات کار دستگاه‌های اجرایی صرفاً تا پایان ماه مبارک رمضان در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۷۳۰ الی ۱۴:۳۰ و بعد از ماه مبارک تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۴:۳۰ خواهد بود.

وی تصریح کرد: ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز خدمات درمانی و امداد رسانی، آتش نشانی‌ها، بانک‌ها، شهرداری ها و مراکز خدمات عمومی به روال سابق خواهد بود. لازم به ذکر است مجموعه ستادی بانک ها و شهرداری ها از این بند مستثنی هستند.

خاکی نهاد گفت: دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند تمهیدات لازم به منظور صرفه جویی در سایر هزینه‌های مصرفی را اعمال کنند.

وی ادامه داد: برابر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران محترم دستگاه اجرایی به منظور رعایت سقف ساعت کار کارمندان دولت، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مابقی ساعت مذکور (۴ ساعت) از طریق دورکاری کارمندان جبران شود.