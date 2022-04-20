ترجمه «بستنی قیفی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بستنی قیفی» نوشته ماریا بوتیوا بهتازگی با ترجمه محمدرضا نظری توسط نشر عنوان منتشر شده است.
ماریا الکساندروونا بوتیوا، نویسنده، شاعر، نمایشنامهنویس و روزنامهنگار، ۱۹۸۰ در شهر کیروف روسیه متولد شد. بوتیوا دانشآموخته دانشکده روزنامهنگاری دانشگاه دولتی اورال در شهر یِکاترینبورگ است. او تاکنون برنده جایزه «تریاومف» ۲۰۰۵، نامزد جایزه «دیبیوت» سال ۲۰۰۵، فینالیست جایزه بینالمللی ادبیات کودک «زاوِتنایا میچتا» ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، جایزه «آندری بِلی» و «پروز» ۲۰۱۳ و برنده فستیوال کتاب کودک «داستان بلند-قصه» ۲۰۱۸ شده است؛ این نویسنده روس در این مجموعه داستانی با زبانی شیرین، کودکانه و رئالیستی، از دید راوی، ماجراهایی را در سه فصل متنوع از گذشته و حال سه دختر کوچک به تصویر کشیده است.
«بستنی قیفی» تاکنون جوایزی ازجمله جایزه افتخاری «ولادیسلاک کارپیوین» را دریافت کرده و در سال ۲۰۱۳ نامزد دریافت جایزه «کانگرو» شده است. این کتاب شامل ۴۵ داستان دارد.
اینکتاب با ۲۳۰ صفحه با قطع رقعی برای رده سنی نوجوان و بزرگسال منتشر شده است.
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