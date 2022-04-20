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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۳۵

«مکبث» در راه تالار مولوی/ اجرا از ۱۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

«مکبث» در راه تالار مولوی/ اجرا از ۱۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

علی کوزه‌گر نمایش خود را به در تالار مولوی به صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مکبث» به نویسندگی سارا سمیع زاده (با نگاهی به نمایشنامه ویلیام شکسپیر) و کارگردانی علی کوزه‌گر در تالار مولوی اجرا می‌شود. این اولین کارگردانی کوزه گر محسوب می‌شود.

محمدهادی غضنفری، ناعمه علمی نژاد و دنیز خاطری در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین مشاور کارگردان: سیاوش پاکراه، مجری طرح و مدیر تولید: رها جهانشاهی، طراح صدا: آنکیدو دارش، طراح لباس: لیلا محمد قلی، طراحی ویدیو و ویدیو مپینگ: مهدی بخشی و رضا کوزه گر، طراح گرافیک و عکاس: محمدصادق زرجویان، ساخت آکسسوار: فرناز یحیی پور، گروه کارگردانی: پوریا محسنی، محمد امیددوست، پریسا نقدی زاده، کاظم بابایی، حسام زرنوشه دستیاران طراح نور: رضا رضایی، امیرحسین سیر و محمدحسین کوزه گر، روابط عمومی و تبلیغات: امیر قالیچی و ایلیا شمس (تئاتربازها) در این اثر حضور دارند.

نمایش «مکبث» از تاریخ ۱۸ اردیبهشت در سالن اصلی تالار مولوی ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود. علاقمندان می‌توانند از ۵ اردیبهشت بلیت این نمایش را خریداری کنند.

کد مطلب 5471760
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • محمدصالح چگینی خ سعدی ک شهیدنوروزی ب دوم 33 IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
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      پاسخ
      لعنت به تفکراختلاف وقدرت گرایی وقدرت پرستی غربی که باتحریف دین وارزشها انرامیپرستند وخاک برسران کسی که بی حیایی وتجاوز که معرف فرهنگ غرب است رادنبال میکند

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