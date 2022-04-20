به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مکبث» به نویسندگی سارا سمیع زاده (با نگاهی به نمایشنامه ویلیام شکسپیر) و کارگردانی علی کوزه‌گر در تالار مولوی اجرا می‌شود. این اولین کارگردانی کوزه گر محسوب می‌شود.

محمدهادی غضنفری، ناعمه علمی نژاد و دنیز خاطری در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین مشاور کارگردان: سیاوش پاکراه، مجری طرح و مدیر تولید: رها جهانشاهی، طراح صدا: آنکیدو دارش، طراح لباس: لیلا محمد قلی، طراحی ویدیو و ویدیو مپینگ: مهدی بخشی و رضا کوزه گر، طراح گرافیک و عکاس: محمدصادق زرجویان، ساخت آکسسوار: فرناز یحیی پور، گروه کارگردانی: پوریا محسنی، محمد امیددوست، پریسا نقدی زاده، کاظم بابایی، حسام زرنوشه دستیاران طراح نور: رضا رضایی، امیرحسین سیر و محمدحسین کوزه گر، روابط عمومی و تبلیغات: امیر قالیچی و ایلیا شمس (تئاتربازها) در این اثر حضور دارند.

نمایش «مکبث» از تاریخ ۱۸ اردیبهشت در سالن اصلی تالار مولوی ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود. علاقمندان می‌توانند از ۵ اردیبهشت بلیت این نمایش را خریداری کنند.