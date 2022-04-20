لیست خرید ناقص تابستانی گل محمدی برای پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خبر از لیست خرید یحیی گل محمدی برای پرسپولیس داد تا نشان دهد روی همکاری با سرمربی فعلی تیم برای فصل آینده اصرار دارد.

درویش نه تنها خبر از اعلام لیست خرید گل محمدی کرد بلکه از حضور بازیکنانی همچون علیرضا بیرانوند نیز خبر داد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد گل محمدی در لیستی که به مدیر عامل باشگاه تحویل داده است روی تمدید قرارداد بازیکنانی همچون میلاد سرلک، مهدی ترابی و رامین رضائیان تاکید داشته است. او همچنین خواستار بازگشت بازیکنان ملی پوش همچون بیرانوند، شجاع خلیل زاده و محمد حسین کنعانی زادگان را که خارج از کشور حضور دارند شده است. نکته جالب توجه در لیست تمدیدی های مورد درخواست نفر اول کادرفنی پرسپولیس عدم حضور اسم سید جلال حسینی به عنوان بازیکن است.

گل محمدی قصد دارد اسامی سایر بازیکنان مد نظر خود را طبق برآوردی که در پایان فصل می‌کند به درویش بدهد تا لیست خرید این تیم دوباره در تابستان پر از اسامی مختلف شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی لیست خرید باشگاه را اعلام کرده است که هنوز خبری از مازادهای پرسپولیس در پایان فصل نیست.

به نظر می‌رسد کادر فنی سرخپوشان منتظر عملکرد آنها در ۶ دیدار باقیمانده رقابت‌های لیگ بر است تا آنها اخرین شانس‌های خود را برای حضور در ترکیب بیازمایند.