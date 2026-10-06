درخشش دانش آموزان استثنایی استان سمنان در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مانا امینیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان اعلام کرد: با مشخص شدن نتایج داوری مسابقات قرآن و عترت و همچنین مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزان و کارکنان مدارس استثنایی کشور، ۱۱ رتبه اول تا سوم توسط دانش‌آموزان و همکاران به‌دست آمد.

وی افزود: جایگاه سوم حفظ قرآن کریم، رتبه‌های اول و سوم رشته احکام، رتبه دوم اذان، مرتبه نخست رشته مداحی، رتبه‌های اول و دوم در رشته نقاشی رنگ‌روغن و همچنین رتبه اول شعر و جایگاه نخست رشته تصویرسازی گرافیکی حاصل تلاش و رقابت دانش‌آموزان استثنایی استان در عرصه ملی برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان ادامه داد: عرفان شکاری و امیرعلی تقی پور د احکام و مداحی رتبه اول و محمد امین احمدی در اذان رتبه دوم کشور را کسب کردند و بنیامین تیموری در احکام توانست رتبه سوم را به دست آورد.

امینیان همچنین با بیان اینکه در رشته اختران هم فاطمه اشرفی در احکام اول و حنانه امینی فرد در رشته حفظ 20 جزء رتبه سوم را کسب کرد، گفت: رضوان ظریفیان در گرافیک رتبه اول، ساناز رسولی در نقاشی رتبه اول، نرجس رحیمی در شعر رتبه اول و حانیه آجودانی در نقاشی رتبه سوم کشور را کسب کد و مریم شعبانی در پویانمایی بخش کارکنان سوم شد.

وی با بیان اینکه رتبه سوم کشوری رشته پویانمایی نیز توسط یکی از معلمان به‌دست آمده است‌ تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای مختلف دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم شده و شاهد کسب رتبه‌های بیشتر و بهتر از این‌ برای سال‌تحصیلی جاری خواهیم بود.