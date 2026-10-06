به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های دیدار با جانبازان با رویکرد جهادی در سطح استان در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با حضور در منازل این عزیزان، ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری آنان و خانواده‌هایشان، دغدغه‌ها و مشکلاتشان را از نزدیک پیگیری کنیم.

وی افزود: ضیافت «ایثار ۷۰» با هدف پاسداشت سال‌ها ایثار و فداکاری جانبازان بالای ۷۰ درصد برگزار شد و در این مراسم ۲۱۷ جانباز بالای ۷۰ درصد شهرستان‌های استان تهران به همراه همسران و خانواده‌های خود حضور داشتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: نامگذاری این برنامه با عنوان «ایثار ۷۰» با توجه به درصد جانبازی این عزیزان انجام شده و جانبازان حاضر در این مراسم توسط امام جمعه و فرماندار شهرستان شهریار و جمعی از مسئولان استانی و محلی تجلیل شدند.

تبیرئی با اشاره به جامعه ایثارگری تحت پوشش بنیاد شهید گفت: بیش از ۲۴ هزار جانباز، یک‌هزار و ۳۸۷ آزاده و بیش از ۹ هزار خانواده شهید در شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند و بنیاد شهید افتخار خدمتگزاری به این جامعه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به افزایش سن بخش قابل توجهی از جانبازان و ایثارگران گفت: با توجه به عبور سن بخش قابل توجهی از جامعه ایثارگری از ۶۰ سال، موضوع سلامت سالمندی و آموزش‌های مرتبط با آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران افزود: در همین راستا و به مناسبت هفته سلامت سالمندی، برنامه‌ای برای جانبازان و ایثارگران در برج میلاد برگزار شد که مباحث آموزشی مرتبط با سلامت سالمندی و نکات مورد نیاز این عزیزان ارائه شد.

تبیرئی خاطرنشان کرد: تلاش داریم برنامه‌های بنیاد شهید را متناسب با شرایط سنی، نیازهای سلامت و وضعیت خانواده‌های ایثارگران طراحی کنیم و برنامه‌های دیگری نیز در آینده برای این جامعه برگزار خواهد شد.