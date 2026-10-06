به گزارش خبرنگار مهر، جواد نصیری ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات موی تای قهرمانی کشور در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات موی تای قهرمانی کشور با عنوان جام کریمه اهل بیت علیهم‌السلام و گرامیداشت آقای شهید ایران، در رده‌های سنی مختلف و در دو بخش آقایان و بانوان در شهر مقدس قم آغاز شد.

وی افزود: برگزاری این رقابت‌ها در این سطح و با چنین گستردگی، برای نخستین بار طی حدود ۳۰ سال گذشته در این قالب انجام می‌شود و استقبال ورزشکاران از مسابقات فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.



نصیری ادامه داد: در بخش بانوان هزار نفر و در بخش آقایان هزار و ۳۰۰ نفر حضور یافتند که این میزان استقبال، برگزاری مسابقات را به رویدادی کم‌نظیر در تقویم رقابت‌های موتای کشور تبدیل کرده است.



رئیس انجمن موی تای ایران با قدردانی از مجموعه‌هایی که در برگزاری این رقابت‌ها مشارکت داشتند، گفت: شهرداری قم، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان و مجموعه خانه مهندس در برگزاری این رویداد همکاری داشتند و تلاش همه دست‌اندرکاران برای برگزاری مطلوب مسابقات در راستای اعتلای ورزش کشور انجام شده است.



نفرات برتر به اردوی تیم ملی می‌روند



وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات، شناسایی استعدادها و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی است و امیدواریم خروجی این دوره در بخش جوانان و بزرگسالان به معرفی نفرات شایسته برای حضور در تیم ملی منجر شود.



نصیری افزود: در ادامه نیز یک دوره مسابقه دیگر در بخش بزرگسالان برگزار خواهد شد و نفرات منتخب این رقابت‌ها در کنار برگزیدگان مسابقات قم در یک فرآیند انتخابی درون اردویی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا ترکیب تیم‌های اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شود.



وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی موی تای اظهار کرد: این رشته ورزشی یک ورزش کامل و جامع است و به دلیل بهره‌گیری از هشت اندام در اجرای فنون، با عنوان هنر هشت اندام شناخته می‌شود.



رئیس انجمن موی تای جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: موتای در کشور تایلند شکل گرفته و در گذشته از فنون آن در نبردها استفاده می‌شده است و ضربات مشت، ساعد، آرنج، زانو و ساق پا از جمله تکنیک‌های اصلی این رشته به شمار می‌رود.



نصیری تأکید کرد: موی تای در عین برخورداری از ساختار رقابتی، ورزشی جوانمردانه است و امروز در رویدادهای مختلف بین‌المللی و چندرشته‌ای حضور رسمی دارد.



ایران در رویدادهای جهانی حضوری فعال دارد



وی گفت: رشته موی تای عضو رسمی نهادهای بین‌المللی ورزشی است و در شورای المپیک آسیا، سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ و شماری از رویدادهای بین‌المللی از جمله مسابقات دانش‌آموزی، دانشجویی و بازی‌های همبستگی اسلامی‌ حضور دارد.



نصیری افزود: موتای در رقابت‌های جهانی ارتش‌ها نیز حضور دارد و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است در تمامی رویدادهای مهم این رشته حضوری فعال داشته باشد.



وی ادامه داد: ایران در سال‌های اخیر در مسابقات مختلف بین‌المللی حضور داشته و هر زمان امکان اعزام فراهم بوده است، نمایندگان کشورمان با آمادگی در رقابت‌ها شرکت کرده‌اند و در مواردی نیز به دلیل مشکلات مربوط به صدور روادید یا شرایط خاص از جمله جنگ ۱۲ روزه، امکان اعزام تیم وجود نداشته است.



۳۵۰ داور رسمی مسابقات را قضاوت می‌کنند



وی درباره عوامل داوری مسابقات قم نیز گفت: در بخش بانوان حدود ۱۵۰ داور رسمی که دارای احکام معتبر انجمن هستند، قضاوت رقابت‌ها را بر عهده دارند و این داوران با قوانین جدید و به‌روز رشته موتای آشنایی دارند.



نصیری افزود: پیش از آغاز مسابقات، داوران به صورت روزانه آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و نکات فنی و موارد مورد نیاز برای اجرای دقیق قوانین به آنان یادآوری می‌شود تا رقابت‌ها با بالاترین کیفیت برگزار شود.



وی ادامه داد: رئیس کمیته داوران انجمن، رئیس ژوری فدراسیون جهانی موی تای است و از آخرین دستورالعمل‌ها و شیوه‌های داوری روز دنیا اطلاع دارد و این دانش در روند آموزش و آماده‌سازی داوران مسابقات مورد استفاده قرار می‌گیرد.



رئیس انجمن موی تای جمهوری اسلامی ایران گفت: در بخش آقایان نیز حدود ۲۰۰ داور رسمی در مسابقات حضور دارند و با توجه به ساختار رقابت‌ها، در هر تاتامی معمولاً پنج داور مسئولیت قضاوت را بر عهده دارند.



نصیری اظهار کرد: در بخش تکنیکال موی تای که برای نخستین بار در کشور در این مسابقات اجرا می‌شود، شیوه رقابت بر مبنای ضربات تاچ است و ورزشکاران با ضربات کنترل‌شده امتیاز کسب می‌کنند و مسابقات به شکل مبارزه با ضربات سنگین برگزار نمی‌شود.