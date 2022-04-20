آلمان تا پایان سال واردات نفت از روسیه را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال ریویو، آلمان واردات نفت از روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ قطع خواهد کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رهبران اروپایی درباره تحریم‌های جدید علیه نفت روسیه در حال رایزنی هستند.

در همین ارتباط نیز، «آنالنا بائربوک»، وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه پس از دیدار با نمایندگان کشورهای حوزه بالتیک گفت: «من در اینجا به صراحت اعلام می‌کند که آلمان نیز به طور کامل واردات انرژی از روسیه را قطع خواهد کرد.»

وزیرخارجه آلمان در این ارتباط گفت: «ما خرید نفت از روسیه را تا تابستان به نصف کاهش خواهیم داد و سپس تا پایان سال به صفر می‌رسانیم.»

این مقام آلمانی همچنین گفت که قطع خرید گاز از روسیه نیز در دستور کار قرار دارد و گفت: پس از توقف خرید نفت، توقف خرید گاز از روسیه هم براساس نقشه راه مشترک اروپایی در دستور کار قرار خواهیم داد، چون نقطه قوت ما اقدام مشترک ما در اتحادیه اروپاست و تصمیم به توقف واردات انرژی از روسیه به صورت مشترک در اروپا دنبال خواهد شد.»

این تصمیم آلمان در حالی اعلام شده که کارفرمایان و اتحادیه‌های آلمان روز دوشنبه در مخالفت با ممنوعیت واردات گاز طبیعی از روسیه از سوی اتحادیه اروپا، اعلام کردند که چنین اقدامی منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و از دست دادن مشاغل در بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد شد.

کارشناسان گفته‌اند که قطع واردات انرژی از روسیه کار آسانی نخواهد بود. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا حدود ۴۰ درصد گاز طبیعی و حدود ۲۵ درصد نفت خود را از روسیه تأمین می‌کنند. تحلیلگران انرژی جایگزینی واردات گاز از خط لوله‌های روسیه با عرضه گاز مایع که توسط کشتی حمل می‌شود را به دلیل تقاضای شدید در سراسر جهان دشوار عنوان کرده‌اند.