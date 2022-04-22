پیش بینی باران در شرق وشمال خوزستان/جنوب و غرب استان غبارآلود است

محمد سبزه زاری به خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای هواشناسی از یکشنبه هفته آینده تا اواخر هفته به علت بالا بودن ضرایب ناپایداری و فعالیت سامانه بارشی در سطح خوزستان به صورت متناوب و منقطع ناپایداریهای به شکل رگبار باران به همراه رعد و برق به ویژه در نیمه شمال و شرق استان پیش بینی میشود.
خبر داد: همچنین بر اثر فعالیت این سامانه نیز وزش باد نسبتاً شدید موقتی همراه با برخاستن گرد و غبار به ویژه در مناطق جنوب و غرب خوزستان پیش بینی میشود.
افزود: با توجه به خاصیت رگباری بارشهای بهاری آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و خطر اصابت صاعقه وجود خواهد داشت.
سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته بهبهان با ۳۹ و دزفول با ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شدهاند؛ همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۶.۸ و حداقل به ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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